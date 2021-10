Realme No Brasil, o aparelho vai estar disponível na cor azul claro

A Realme lançou no Brasil nesta terça-feira, 19, seu novo smartphone GT Master Edition. Com a proposta de se colocar como um aparelho premium — com preço de intermediário —, a empresa traz o modelo com suporte à rede 5G por R$ 3,7 mil.

O GT Master Edition é o eleito pela Realme para representar a empresa na categoria premium — aparelhos com maior potência, mais qualidade de câmera e processador — e era aguardado no Brasil desde o seu lançamento global, no meio do ano.

Para agradar os usuários, a empresa uniu um conjunto triplo de câmera, com lente principal de 64 Megapixels (MP), ultra-angular de 8MP e uma lente macro de 2MP. Na parte da frente, a câmera, em um entalhe no formato de furo no canto esquerdo superior, a lente é de 32 MP. Todas as lentes utilizadas pela empresa são fabricadas pela Sony.

A tela é Super Amoled de 6,43 polegadas, com resolução de 2400x1080 e taxa de atualização de 120Hz — o recurso tem sido adicionado em diversos celulares da categoria premium.

Realme O GT Master Edition tem bateria de 4.300 mAh e carregamento ultrarrápido com caixa de 65W

No desempenho, o GT Master Edition tem bateria de 4.300 mAh, carregamento ultrarrápido com caixa de 65W — segundo a empresa, a potência de carregamento permite até 50% de carga em 13 minutos. O processador é o Snapdragon 778G com com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento e, no Brasil, o aparelho vai estar disponível na cor azul claro.

O Modo GT é a aposta da empresa para potencializar o processamento: a função pode ser habilitada manualmente nas configurações e, de acordo com a Realme, o modo permite um melhor desempenho para atividades de tela, como jogos

“Com o lançamento do Realme GT Master Edition, trazemos para o Brasil o primeiro smartphone da categoria premium da marca e completamos nosso portfólio nacional de produtos, oferecendo opções de aparelhos em todos os segmentos”, afirma Marcelo Sato, gerente de vendas da Realme no Brasil.

O aparelho será vendido com Android 11 por R$ 3,7 mil nas lojas varejistas parceiras da marca a partir desta terça-feira.

*É estagiária sob supervisão do editor Bruno Romani