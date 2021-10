Boston Dynamics Para executar a dança, o cão-robô teve de aprender movimentos protagonizados por Jagger

Adam Levine, vocalista da banda Maroon 5, não é o único que pode dançar como Mick Jagger. A Boston Dynamics, empresa americana de robótica, divulgou um vídeo em que o Spot, o cão-robô criado pela empresa, aparece dançando uma música da banda Rolling Stones, liderada por Jagger. Na peça, Spot imita a coreografia da música "Start Me Up”, de 1981.

A brincadeira foi uma homenagem ao aniversário de 40 anos do álbum "Tatoo You" e ganhou até nome próprio para a adaptação: "Spot Me Up". Para executar a dança, o cão-robô teve de aprender movimentos protagonizados por Jagger — o processo foi feito a partir de uma gravação original que durou cerca de seis horas para a banda, segundo o site TechCrunch.

Na comparação, a Boston Dynamics coloca Spot ao lado de Jagger no vídeo durante 1:24 minutos de coreografia. O vídeo é mais uma das tentativas da empresa de fazer conteúdos virais para divulgar a criação e seu trabalho com robôs.

O Spot foi lançado no ano passado e chegou a ser colocado a venda pela empresa por cerca de US$ 74 mil. A venda, restrita aos Estados Unidos, trouxe a máquina de quatro patas para o centro de diversas utilidades, como espião e ajudante de polícia. Mas nenhuma delas teve o mesmo glamour da coreografia dos Stones — Maroon 5 que se cuide!

