Divulgação/Philco TV de 50 polegadas com 4K tem preço sugerido de R$ 3,4 mil no varejo

A Roku e Philco anunciaram nesta quinta-feira, 14, uma parceria em TVs no Brasil. As empresas estão lançando dois modelos de smart TVs, de 58 e 50 polegadas, que chegam ao País com o sistema operacional da americana Roku, que dá acesso a mais de 5 mil canais gratuitos ou pagos. Ambos aparelhos têm resolução 4K Ultra HD e HDR 10, com imagem mais clara e brilhante para cores. Outras duas TVs, de 32 polegadas (HD) e 42 polegadas (Full HD), também foram reveladas. Por enquanto, porém, somente a versão de 50 polegadas está à venda, com preço recomendado de R$ 3,4 mil no varejo.

As quatro TVs têm qualidade de som Dolby Audio e possibilidade de conexão com ou sem fio. A linha 4K também possui recursos do ecossistema Apple, como o AirPlay 2 e Homekit, pelos quais é possível transmitir conteúdos para a TV diretamente de um iPhone, iPad ou Mac ou controlar aparelhos inteligentes da casa por comando de voz ao ativar a assistente inteligente Siri.

Esta é a primeira televisão 4K da Roku a chegar ao Brasil. A americana aterrissou no País em janeiro de 2020 com smart TVs equipadas com seu sistema operacional para streaming . Mais conhecida no exterior por seus aparelhos de set-top-boxes, que transformam televisões convencionais em inteligentes (assim como o Chromecast, do Google), a Roku lançou por aqui em setembro seu carro-chefe Roku Express, por R$ 350. Entre os principais serviços oferecidos pela Roku, estão Globoplay, Disney+, Netflix, Spotify, Amazon Prime Video e HBO, entre outros.

"Desde que entramos no mercado, estamos bastante satisfeitos com o crescimento da marca Roku no Brasil, e, a partir da parceria com a Philco, poderemos expandir nosso portfólio de produtos com streaming 4K para que os consumidores possam desfrutar de uma experiência de entretenimento em alta definição”, declarou em nota o vice-presidente internacional da Roku, Arthur van Rest.