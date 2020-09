Roku A Roku tem hoje 43 milhões de contas ativas no mundo

Depois de aterrissar no Brasil em janeiro com sua linha de Smart TVs, a americana Roku finalmente está trazendo ao País o seu produto mais esperado. A empresa anunciou nesta quarta-feira, 2, o lançamento do Roku Express, aparelho capaz de transformar uma televisão comum em uma Smart TV, com acesso a plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime Video e GloboPlay. O dispositivo custará R$ 350 e estará disponível nas próximas semanas em diferentes varejistas.

Rival do Chromecast, do Google, o dispositivo da Roku vem acompanhado de um controle, com quatro botões de atalho para aplicativos de streaming. O Roku Express também exibe imagens em Full HD e tem um catálogo de mais de 100 mil filmes, distribuídos em cerca de 5 mil plataformas.

Além do controle remoto, é possível conectar o aparelho a um aplicativo de celular. Essa interação permite, por exemplo, que você ouça em seu fone de ouvido o conteúdo que está passando na TV, recurso chamado pela empresa de “audição privada”.

Assim como acontece com as televisões lançadas pela Roku em janeiro, o software do novo aparelho é atualizado automaticamente. Em entrevista ao Estadão, Luis Bianchi, diretor de marketing da Roku na América Latina, afirma que esse é um dos diferenciais do produto: “Valorizamos muito a rapidez e a performance da nossa plataforma. O Roku Express tem uma interface simples, uma busca eficiente entre os canais, tudo intuitivo para o usuário”, disse.

Como vários conteúdos de streaming precisam ser comprados pelo usuário, o aparelho da Roku tem um sistema de pagamento integrado na plataforma, que já mantém o seu cartão de crédito salvo caso você queira comprar um filme que não esteja na Netflix, por exemplo.

Segundo a empresa, o aparelho será produzido nacionalmente, especificamente em Manaus. Além disso, toda a plataforma estará disponível em português.

“Chegamos inicialmente com os modelos de televisões porque a categoria de TVs já é mais consolidada no Brasil. Agora, trazemos o nosso carro-chefe, que vai ajudar a fortalecer um novo segmento no País”, diz Bianchi.

Gigante americana

Apesar de ser novata no Brasil, a Roku é uma marca forte nos Estados Unidos. A empresa, que está listada na Nasdaq, tem hoje 43 milhões de contas ativas no mundo. Na divulgação de seus resultados financeiros do segundo trimestre deste ano, a Roku anunciou que sua plataforma reproduziu 14,6 bilhões horas de streaming no período.

O momento também é oportuno para novos lançamentos. Todo o setor de streaming tem acelerado nos últimos meses devido às medidas de isolamento social. A Roku registrou um crescimento de 65% no uso de seu serviço no entre abril e junho no mundo, em comparação com o mesmo período do ano passado.

O Roku Express compete com outros aparelhos da categoria set-top box como o Chromecast, do Google, o Apple TV e o Fire TV, da Amazon. Mesmo sendo uma marca menos conhecida no Brasil, a Roku acredita que pode conquistar o mercado. “Temos esses mesmos concorrentes em outros mercados como os Estados Unidos. Nosso ponto forte é que somos uma empresa focada 100% em streaming”, afirma Bianchi. “Não queremos apenas atingir os usuários antenados em tecnologia, queremos levar streaming para todos os brasileiros”.

O preço do Roku Express está alinhado com outros produtos do mercado. A terceira geração do Chromecast foi lançada em fevereiro de 2019 no Brasil também pelo preço sugerido de R$ 350.