Google/Divulgação Veja como encontrar o seu smartphone Android perdido

Perder um celular ou ter o aparelho roubado, principalmente um smartphone, tem consequências muito mais graves hoje do que há alguns anos. Além de serem caros, esses dispositivos passaram a ter muito mais informações tanto pessoais quanto profissionais do usuário, o que pode ser extremamente perigoso na mão de criminosos.

O Google, empresa responsável pelo desenvolvimento do Android, oferece uma ferramenta dentro do próprio sistema operacional, o Encontre Meu Dispositivo, para que os usuários descubram a localização do aparelho mais facilmente. Há também outros aplicativos com funções similares, em casos mais graves, é possível bloquear o dispositivo pelo número IMEI, o número de identificação único de cada dispositivo.

Como encontrar o celular com sua Conta Google

Segundo orientações do Google, para garantir que o aparelho seja encontrado, é preciso que ele esteja com a localização e a função Encontre Meu Dispositivo ativadas, além de estar ligado e com conexão à internet, seja por Wi-Fi ou dados móveis.

Pelo computador, você deve acessar o site do serviço e entrar na sua conta Google principal. Se estiver usando outro smartphone ou tablet Android, baixe o aplicativo Encontre Meu Dispositivo e entre com a sua Conta Google.

Caso você tenha mais de um aparelho, selecione o celular perdido ou roubado no menu da parte superior da tela. A localização aproximada do dispositivo vai aparecer no mapa.

Depois disso, há três possíveis ações que você pode tomar. Caso a localização do celular seja próxima de você, ative Reproduzir som para o celular tocar no volume máximo durante cinco minutos, mesmo que esteja no modo silencioso.

Se o celular estiver longe de você ou tiver sido roubado, há duas alternativas. A opção Proteger dispositivo vai bloquear o aparelho com sua senha, padrão ou PIN. Também é possível configurar um bloqueio na hora caso você não tenha feito isso antes. Se você achar seguro, poderá também adicionar uma mensagem ou um número de telefone na tela de bloqueio para ajudar a pessoa que encontrou o celular a te devolver.

A segunda opção é Limpar dispositivo. Ao ser ativada, todos os dados do aparelho são permanentemente apagados, exceto dados que estejam no cartão SD. Se você limpar o celular, o Encontre Meu Dispositivo deixará de funcionar nesse aparelho. Caso o celular seja encontrado depois da limpeza completa, é provável que você tenha que usar sua senha da Conta Google para usá-lo de novo.

Se você perdeu o celular em casa ou no trabalho, o Google também oferece a possibilidade de encontrá-lo usando um relógio inteligente, caso ele esteja conectado ao celular por Bluetooth. Procure nos aplicativos instalados no relógio e entre em Encontrar meu smartphone. Seu celular vai tocar no volume máximo mesmo que esteja no modo silencioso.

Preste atenção ao usar aplicativos de terceiros

No Google Play, você vai encontrar diversos aplicativos que, na prática, têm as mesmas funções da ferramenta já disponibilizada pelo Google. Alguns programas permitem que você faça o celular perdido em casa tocar ao bater palmas ou assobiar, não exigindo um segundo aparelho com internet para isso.

Outros prometem encontrar o aparelho mesmo sem conexão com a internet, como o aplicativo Find Lost Phone. Sem internet, o aplicativo funciona com comandos e mensagens por SMS. Mesmo se o telefone for roubado e o chip for trocado, o programa enviará para um contato salvo previamente um SMS com a localização em coordenadas, o número IMEI do celular e o nível da bateria.

Em contrapartida, o aplicativo deve estar instalado no aparelho perdido e os contatos de confiança precisam ser inseridos antes da perda. Além disso, o Find Lost Phone funciona com anúncios, que aparecem a cada ação tomada, o que diminui bastante a agilidade e qualidade do serviço.

Bloquear o telefone com número IMEI

Caso você tenha sido roubado e prefira tornar o celular inutilizável, também é possível bloqueá-lo completamente com o número IMEI, que é único para cada aparelho celular em qualquer lugar do mundo. Para descobrir o IMEI do seu celular, basta digitar *#06# no teclado, como se fosse fazer uma ligação, e o código aparecerá na tela. Você também pode verificar IMEI na embalagem do aparelho, próximo a um código de barras, ou pelo “Encontre Meu Dispositivo” ao clicar no “i” ao lado do nome do dispositivo.

Depois de descobrir o número IMEI, faça um boletim de ocorrência para notificar o furto ou roubo. Em São Paulo, é possível fazer o BO online pelo site da Delegacia Eletrônica. Com o número do BO e o IMEI, é possível ligar para a sua operadora de celular e pedir o bloqueio.