Jason Lee / Reuters O iPhone é um dos produtos mais conhecidos da empresa Apple

Os iPhones estão entre os smartphones mais potentes, mais cobiçados e também mais caros do mercado mobile atual. Isso chama a atenção tanto de entusiastas de tecnologia topo de linha quanto de criminosos. Por isso é importante proteger o seu aparelho para caso seja roubado ou perdido, seja na rua ou dentro de casa.

Uma das facilidades disponibilizadas pela Apple nesses casos é o aplicativo Buscar, que une as funções “Buscar iPhone” e “Buscar Amigos” em um único programa. Esse app está disponível apenas para quem já tem o iOS 13. No sistema iOS 12 ou anterior, as funcionalidades ainda estão separadas e precisam ser ativadas de forma independente.

O mais importante para usar essa funcionalidade é ativar a localização do dispositivo. Para isso, entre em Ajustes, selecione a opção Privacidade e clique em Serviços de Localização para ativar.

Para ativar o Buscar iPhone nos sistemas operacionais mais antigos, entre em Ajustes, clique no seu nome (caso utilize iOS superior ao 10.2) e clique em iCloud. Em seguida, arraste a tela até encontrar a opção Buscar iPhone, clique nela e ative.

No iOS 13, basta entrar em Ajustes, clicar no seu nome e entrar em Buscar. Lá, clique na opção Buscar iPhone e ative a função. Para encontrar o dispositivo mesmo se não estiver conectado à internet, ative a opção Busca Off-line.

Apple Para ativar a função Buscar o iPhone, é preciso entrar em Ajustes, clicar em iCloud e ativar a função Buscar iPhone (à esquerda, no iOS 12 ou anterior; à direita, no iOS 13).

Esse processo deve ser realizado antes de o aparelho ser roubado ou perdido. Caso a opção Buscar iPhone não esteja ativada, não será possível encontrar o dispositivo pelo app em outro aparelho ou pelo iCloud.

Como localizar um aparelho com a opção Buscar iPhone ativa

Se você tiver ativado a função Buscar iPhone antes de perder o aparelho, você pode localizá-lo tanto pelo aplicativo Buscar em outro aparelho Apple quanto pelo site iCloud.com/find. Entre com seu ID Apple e senha. Quando entrar no site ou aplicativo, clique em Buscar iPhone e selecione um aparelho para encontrá-lo no mapa. Se você ver no mapa que o dispositivo está próximo, você pode fazer o aparelho tocar um som para facilitar a procura.

Apple O app Buscar, disponível nos iOS 13, permite não só encontrar o dispositivo perdido em um mapa como também mandar o aparelho reproduzir um som para ajudar a encontrá-lo se estiver próximo.

Se o iPhone não estiver próximo, há algumas opções para proteger os seus dados, como o Modo Perdido. Se você marcar o celular como perdido, isso vai automaticamente bloquear o aparelho com um código de segurança para impedir qualquer um de acessá-lo. Você também pode adicionar uma mensagem personalizada para informar seu número de telefone e ajudar quem encontrar o dispositivo a te contatar para devolver. Nesse modo, o iPhone também poderá ser rastreado e as opções de pagamento pelo Apple Pay serão bloqueadas até você desativar o Modo Perdido.

Caso você prefira apagar todos os dados do seu dispositivo, entre na aba Dispositivos, escolha o aparelho que deseja limpar e clique na opção Apagar Dispositivo. Depois que fizer isso, você não poderá mais rastrear o aparelho. Também há a opção de retirar o celular da sua conta. Isso vai desativar o Bloqueio de Ativação e qualquer um que encontrar o aparelho poderá usá-lo normalmente.

O que fazer se a função Buscar iPhone não estiver ativa no aparelho perdido

Caso você não tenha ativado a opção Buscar iPhone antes de perder o dispositivo, não há como rastreá-lo com outros recursos Apple. O que a empresa recomenda é que você altere a senha do seu ID Apple para impedir que outra pessoa acesse seus dados pessoais e use serviços relacionados à conta. Também é importante alterar as senhas de outros aplicativos que você tenha no aparelho perdido, como redes sociais e bancos.

O mais importante é informar a polícia sobre a perda ou o roubo do aparelho. Nesse caso, tenha o número de série do dispositivo à mão, pois ele pode ser pedido. Para descobrir o número de série, antes de perder o aparelho, entre em Ajustes, clique em Geral e entre na opção Sobre. Caso você não esteja com o celular, procure o código de barras na embalagem ou na nota fiscal ou comprovante original.

É necessário também informar a operadora de celular sobre a perda do aparelho para pedir a desativação da conta ou do próprio aparelho com o número IMEI para impedir que alguém faça ligações ou envie mensagens pelo dispositivo roubado ou perdido.