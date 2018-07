Ueslei Marcelino/Reuters Copa do Mundo na Rússia começa dia 14 de junho

Falta menos de um mês para começar a Copa do Mundo de 2018 e, mais uma vez, os brasileiros ficarão vidrados na frente da TV, atentos a cada lance dos jogos. Alguns torcedores já compraram televisões de resolução 4K (ou Ultra HD) e com conexão de internet, mas essa tecnologia não cabe no bolso de todo mundo. A boa notícia é que existem aparelhos no mercado que ajudam a transformar a TV comum que você tem na sua casa em uma Smart TV. Isso permite que os fãs de futebol possam ver de novo os principais lances dos jogos na internet.

Com esses aparelhos, é possível acessar a internet a partir da sua televisão. Entrando na rede, você consegue assistir aos jogos em alta resolução em alguns sites. No Brasil, o site do SporTV, o Globo Play e SporTV Play, aplicativos da emissoras, vão disponibilizar a transmissão das partidas e o conteúdo produzido pelos canais para os assinantes. No streaming FOX+, os assinantes da Fox Sports podem acompanhar a transmissão ao vivo dos jogos. A ESPN não possui direitos para trasmitir os jogos, mas exibirá uma cobertura jornalística durante o evento para os assinantes.

Gadgets. Existem alguns caminhos, para acessar esses sites pela sua televisão que não é Smart TV. Um deles é o aparelho do Google, o Chromecast, um dos dispositivos mais populares no mercado brasileiro. Ele tem tamanho compacto e preço médio de R$ 200.

Para usá-lo, basta plugar o dispositivo na entrada HDMI na TV, configurar o aparelho e controlar pelo celular os vídeos que vão aparecer na TV. Já existem dois modelos do Chromecast no mercado brasileiro, com resolução máxima Full HD, e lá fora é possível encontrar o Chromecast Ultra, que proporciona resolução máxima 4K. Essa última versão do dispositivo ainda não está à venda no mercado brasileiro.

Uma opção mais barata que funciona basicamente como o Chromecast é o AnyCast, que custa em média R$ 70. No mesmo estilo de dispositivo, existe também a opção da Microsoft, o Wireless Display Adapter, que funciona com aparelhos que têm Windows 10 e Windows 8.1 — ele custa cerca de R$ 300.

Os consumidores da Apple que têm a casa tomada por produtos da marca, podem incrementar a televisão com o dispositivo Apple TV para acompanhar as partidas da Copa. Apesar de não conversar com aparelhos Android, o Apple TV tem um modelo que exibe conteúdo em altíssima resolução (Ultra HD ou 4K). O que pode desanimar é o preço médio de R$ 1,4 mil.

Vale lembrar também que o Xbox One e o Playstation 4 também têm recursos que permitem acessar conteúdo da web na sua TV, mesmo que ela não tenha conexão com a internet. Eles têm acesso à internet e também oferecem aplicativos como o YouTube, em que o torcedor pode acompanhar os melhores lances das partidas que já aconteceram.