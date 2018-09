Giovanna Tadini/ Estadão O evento de lançamento do iPhone da Apple está marcado para o dia 12 de setembro às 14h, no horário de Brasília

A Apple anunciou o dia 12 de setembro como data para seu próximo grande evento, no qual espera-se que a empresa anuncie os novos modelos do iPhone – tradicionalmente, a empresa lançar o celular na primeira quinzena de setembro. Ainda falta uma semana, mas vários rumores já apontam quais serão as novidades. De acordo com a agência de notícias Bloomberg, os aparelhos vão atender uma faixa mais ampla de preços, ferramentas e tamanhos, para terem mais apelo no mercado, disseram fontes familiarizadas com o assunto. A Apple não confirmou as informações e só dará detalhes oficiais sobre os dispositivos no dia do evento.

Além do iPhone, é provável que a Apple anuncie no evento do dia 12 um novo Apple Watch, seu relógio inteligente, e também uma nova versão do iPad Pro. Abaixo, saiba o que esperar do novo iPhone da Apple – ou melhor, dos novos iPhones, no plural.

Três novos aparelhos. A expectativa é que a Apple lance três celulares. Um deles deve ser uma nova versão do iPhone X, que possivelmente será chamado de iPhone XS, com tela OLED de 5,8 polegadas. Um outro aparelho, o provável iPhone X Plus, deve ter tela OLED de 6,5 polegadas. Esse modelo também tem sido chamado por aí de iPhone XS Max. Por fim, o modelo mais barato, que deve ser a estrela do evento, terá tela LCD de 6,1 polegadas, segundo fontes. Ambos os dispositivos com tela OLED poderão ter duas entradas para chips SIM.

Cores. De acordo com o site 9to5Mac, o modelo mais barato do novo iPhone, com tela LCD de 6,1 polegadas, será lançado em várias cores, provavelmente cinza, branco, azul, vermelho e laranja. Além disso, o iPhone de tela OLED de 6,5 polegadas estará disponível nas cores preto, branco e um novo tom de dourado.

Reconhecimento de gestos. Os três aparelhos da Apple devem ter um novo sistema de reconhecimento de gestos, que surgiu inicialmente no iPhone X. Ainda seguindo a tendência do antecessor, os novos celulares devem ter Face ID, tecnologia que permite que os usuários desbloqueiem o celular apenas olhando para ele.

Memória. Segundo o site Engadget, os modelos de tela OLED terão 4GB de memória RAM – um avanço em relação aos celulares do ano passado, que tinham 3GB. O iPhone mais barato deve ter 3GB.

Preço. É esperado que o modelo mais básico, de tela LCD, custe entre US$ 699 e US$ 799. Os dois modelos com tela OLED, entretanto, devem custar a partir de US$ 999.

O iPhone mais barato. A versão mais simples do aparelho será feita em alumínio, ao invés do aço inoxidável, para baratear a produção, segundo rumores. Além disso, o aparelho não deve ter recursos como a câmera traseira dupla e o 3D Touch. Entretanto, ele deve ter o mesmo design geral que os outros dispositivos.

As informações acima não foram confirmadas pela Apple. O evento deve começar às 14h (horário de Brasília) no próximo dia 12 e o Link fará a cobertura completa.