REUTERS/Stephen Lam O Galaxy Fold, smartphone dobrável da Samsung, custará US$ 2 mil nos EUA

A Samsung anunciou nesta segunda-feira, 22, que vai adiar o lançamento do seu celular dobrável Galaxy Fold. Anunciado em fevereiro e com previsão de chegar ao mercado na próxima sexta-feira, 26, a tela do aparelho apresentou defeitos graves em testes realizados por jornalistas e influenciadores na última semana – os smartphones foram enviados para análises prévias ao lançamento.

"Alguns testes nos mostraram que o dispositivo precisa de melhorias para garantir a melhor experiência possível para os usuários", disse a empresa, em comunicado enviado à imprensa nesta tarde. "Para avaliar esse feedback e executar novos testes, atrasaremos o lançamento do Galaxy Fold".

Segundo a Samsung, ainda não há data para o aparelho chegar ao mercado de fato – a empresa pretende anunciar a nova data de lançamento nas próximas semanas, informou a sul-coreana no comunicado. A notícia vem à tona depois que o jornal americano Wall Street Journal divulgar que o lançamento seria adiado. No final de semana, a empresa já havia cancelado eventos de lançamento do Galaxy Fold na China e em Hong Kong.

Entenda o caso. O entusiasmo com o anúncio do primeiro smartphone dobrável de uma grande fabricante acabou rápido: jornalistas que testaram o aparelho se depararam com problemas na tela dobrável e os relatos se espalharam pela internet. O Galaxy Fold do editor do site The Verge, Dieter Bohn, durou apenas um dia – logo começaram a aparecer bolhas na tela do aparelho.

Em resposta às reclamações, a Samsung afirmou que irá analisar os celulares dos jornalistas em questão. Além disso, a empresa reforçou que a camada protetora da tela do celular não pode ser removida, e disse que garantirá que essa informação chegue aos clientes. As ações da Samsung operaram em queda de 3% na última quinta-feira, 18.

SUPER YIKES: something happened to my Galaxy Fold screen and caused a bulge. I don’t know how it happened, and I’m waiting to hear back from Samsung. It’s broken. https://t.co/p1014uB01D pic.twitter.com/3FZJkWtSKr — Dieter Bohn (@backlon) 17 de abril de 2019

After one day of use... pic.twitter.com/VjDlJI45C9 — Steve Kovach (@stevekovach) 17 de abril de 2019

A reportagem do Wall Street Journal afirma que o Galaxy Fold só chegará ao mercado norte-americano em maio. A Samsung, entretanto, não confirmou a informação. A empresa planeja lançar o aparelho na Coreia do Sul e na Europa em maio. O smartphone ainda não tem data para chegar ao Brasil./ COM REUTERS