Reuters Empresa quer reconquistar consumidores depois do fracasso do Galaxy Note 7

A Samsung indicou nesta segunda-feira, 23, que a chegada da nova versão do celular Galaxy S pode ser adiada diante de esforços para melhorar a segurança de seus produtos, depois que o modelo Note 7 foi descontinuado por casos de explosão do aparelho.

Após uma investigação de meses, a maior fabricante de smartphones do mundo afirmou que baterias defeituosas de dois fornecedores foram as responsáveis pelos casos de explosão do Note 7, que custaram à companhia sul-coreanaUS$ 5,3 bilhões em lucro operacional.

O diretor da divisão de dispositivos móveis da Samsung, Koh Dong-jin, afirmou que procedimentos foram adotados para evitar a repetição dos problemas no Note 7. A companhia se prepara para o lançamento do Galaxy S8, o primeiro produto premium da companhia desde o recall global do Note 7 em outubro, menos de dois meses depois do lançamento.

"As lições deste incidente estão profundamente refletidas em nossa culturua e processos", disse o executivo a jornalistas. "A Samsung está trabalhando duro para recuperar a confiança dos consumidores."

Koh disse que o Galaxy S8 não será lançado durante a MWC, feira mundial de telefonia móvel marcada para Barcelona que começa em 27 de fevereiro. O evento é um local tradicional de lançamentos da série S da Samsung. Ele não comentou quando a companhia planeja lançar o aparelho, embora analistas do setor esperem que as vendas do produto comecem até abril.