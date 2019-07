Samsung/Reuters Ainda não há data prevista para o lançamento do Galaxy Fold

O presidente da área de dispositivos móveis da Samsung, DJ Koh, reconheceu que a empresa errou no lançamento do celular dobrável Galaxy Fold. De acordo com o site The Independent, o executivo disse a um grupo de repórteres que o aparelho foi colocado no mercado “antes de estar pronto”. O lançamento do celular estava previsto para abril deste ano, mas foi adiado depois que a tela do celular apresentou defeitos graves em testes realizados por jornalistas e influenciadores.

“Foi constrangedor”, disse Koh, em referência ao episódio. Segundo o The Independent, A Samsung está testando cerca de 2 mil aparelhos do modelo Galaxy Fold – os celulares, entretanto, ainda não estão prontos. “Nos deem um pouco mais de tempo”, disse Koh.

A Samsung disse que o Galaxy Fold ainda será lançado no mercado, mas não chegou a anunciar uma data. De acordo com o site The Verge, a última informação é de que o aparelho não será lançado este mês.

A empresa foi a primeira a anunciar, em fevereiro, um aparelho dobrável – na verdade, em outubro do ano passado, a americana Royole chegou a apresentar um aparelho com a tecnologia, chamado de FlexPai, mas o celular ainda tinha cara de protótipo. Depois da Samsung, foi a vez da fabricante chinesa Huawei se colocar nesse mercado, com o Mate X, que também tem suporte à conexão 5G. As empresas estão correndo para acompanhar a nova tendência: chinesas Oppo, TCL e Xiaomi exibiram conceitos de aparelhos flexíveis, e a Motorola prometeu um dobrável com design que lembra o “clássico” Razr V3 ainda para este ano. Nenhum destes, entretanto, conseguiu de fato chegar aos consumidores, o que põe em xeque a tecnologia, que já virava uma aposta da indústria de celulares.

Confira os defeitos encontrados por jornalistas na tela do Galaxy Fold:

The screen on my Galaxy Fold review unit is completely broken and unusable just two days in. Hard to know if this is widespread or not. pic.twitter.com/G0OHj3DQHw — Mark Gurman (@markgurman) 17 de abril de 2019