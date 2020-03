A Samsung anunciou nesta quarta-feira, 18, que vai antecipar as vendas de seus novos modelos de celular Galaxy S20 e S20+ no Brasil para a sexta-feira, 20, por conta da pandemia de coronavírus. A intenção da empresa é que os clientes que adquiriram o smartphone na pré-venda possam fazer a retirada do aparelho antes do mês de abril.

Segundo a Samsung, a medida visa evitar um maior fluxo de pessoa nas ruas e nos shoppings, em um período onde, estima-se, a situação por conta do novo coronavírus no Brasil esteja mais delicada. Os consumidores que optaram pela entrega do celular em casa vão receber o aparelho de forma gradual também a partir do dia 20.

Jonathan Baran/Washington Post Samsung antecipa vendas do S20 por conta do coronavírus

Quem adquiriu o Galaxy S20 Ultra, porém, terá de esperar. A retirada e entrega do modelo só começa no dia 3 de abril. A Samsung ainda informou que está implementando todas as medidas necessárias e exigidas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) de contenção do coronavírus em suas lojas e quiosques