Samsung As quatro lentes do Galaxy A9 têm especificações diferentes

A Samsung anunciou nesta quinta-feira, 11, o Galaxy A9, o primeiro smartphone com quatro câmeras na parte de trás do aparelho. O celular será lançado em novembro – em toda Europa, o aparelho custará €599. Ainda não há previsão de lançamento no Brasil e nos Estados Unidos.

O Galaxy A9 faz parte da linha intermediária da Samsung, e o novo recurso faz parte de uma estratégia da empresa de introduzir ferramentas atraentes em dispositivos que não são topo de linha, com o objetivo de conquistar mercados emergentes.

O novo celular tem quatro câmeras porque cada uma tem um propósito diferente. A câmera principal tem 24 megapixels, a segunda tem 8 megapixels e um ângulo de 120 graus que captura uma área maior, a terceira tem 10 megapixels e é equipada com um zoom óptico 2x, e a quarta câmera tem 5 megapixels e um efeito que auxilia na profundidade das imagens.

Fora a novidade das câmeras, o Galaxy A9 segue as especificações típicas de aparelhos intermediários. Ele tem 6GB de memória RAM, 128GB de armazenamento interno, sendo que um cartão microSD pode permitir até 512GB de memória externa. A bateria é de 3.800 mAh (miliAmpère), e o processador é Snapdragon 660. A tela do aparelho é Full HD+, de 6,3 polegadas.