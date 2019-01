Galaxy Galaxy S10 será lançado em fevereiro

A Samsung anunciou o dia que lançará seus principais próximos smartphones, incluindo o topo de linha Galaxy S: 20 de fevereiro. O evento acontecerá em São Francisco, EUA, e será marcado também pelas comemorações do 10º aniversário da série Galaxy.

Segundo a reportagem do jornal The Wall Street Journal, a Samsung vai mostrar no evento uma versão de um smartphone dobrável e possivelmente três aparelhos de Galaxy S10. Um aparelho com conexão 5G pode ser mostrado no mesmo dia e deverá ser lançado ainda este ano.

Não é de hoje que a Samsung apresenta seus modelos de topo de linha uma semana antes da Mobile World Congress, maior evento de smartphones do mundo. A expectativa é que a edição deste ano da feira seja recheada de lançamentos de 5G, o que aumenta a expectativa de que a gigante coreana tenha um aparelho compatível com essa conectividade.

Os novos celulares também são a oportunidade da Samsung de driblar o desastre de vendas do seu último aparelho, o Galaxy S9. A empresa anunciou esta semana que diminuiu a expectativa de receita e lucro para o próximo trimestre, um reflexo das vendas fracas no período.