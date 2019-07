Samsung O Galaxy Note 10 é o novo aparelho da linha Note da Samsung, que tem como marca registrada a caneta S Pen

O anúncio do próximo produto da Samsung já tem data marcada: dia 7 de agosto, em Nova York. Apesar de a marca não ter revelado o nome do aparelho, é possível afirmar com alguma certeza de que se trata do Galaxy Note 10 – no convite enviado à imprensa, aparece uma caneta, marca registrada da linha Note, e o que parece ser uma lente de câmera.

Rumores apontam que, no Galaxy Note 10, a caneta S Pen terá uma câmera própria. Além disso, espera-se que o celular tenha quatro câmeras traseiras e uma câmera de selfie giratória, assim como o Galaxy A80.

A Samsung deve anunciar dois aparelhos na ocasião: o Note 10, com tela de 6,3 polegadas e o Note 10 Plus, com tela de 6,8 polegadas.

No modelo da linha Note lançado no ano passado, o Galaxy Note 9, a caneta S Pen ganhou novas funções, como o controle Bluetooth, que permite que você tire selfies à distância. O aparelho chegou ao Brasil por preços a partir de R$ 5,5 mil.