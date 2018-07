REUTERS

A Samsung anunciou nesta quinta-feira, 17, o seus novos celulares topo de linha, o Galaxy S7 e o S7 Edge. Segundo a empresa, os aparelhos custarão R$ 3,8 mil e R$ 4,2 mil, respectivamente, e deverão ser lançados no País no próximo dia 2 de abril. O aparelho foi mostrado pela primeira vez durante o Mobile World Congress, em Barcelona, e chega ao Brasil três semanas após o seu lançamento nos Estados Unidos.

A pré-venda do aparelho, no entanto, começa nesta sexta-feira, 18 – quem comprar o S7 nesse período ganha junto um Gear VR, óculos de realidade virtual da Samsung. No Brasil, serão vendidas apenas as versões de 32 GB do aparelho, em três cores: preto, prata e dourado.

Os novos celulares da Samsung receberam poucas alterações de design quando comparados com a versão anterior da linha. A tela do S7 continua com 5,1 polegadas e resolução Quad HD (2.560 x 1.440 linhas de pixels), enquanto a do S7 Edge aumentou pouco, ficando com 5,5 polegadas e a tela um pouco mais curva, mas mantendo a mesma resolução. Ambos os aparelhos agora ficam com a tela permanentemente acesa, mostrando o horário e notificações. Assim, gasta-se menos bateria do que a prática de desligar e ligar a tela frequentemente.

Os dois aparelhos também ficaram mais grossos e pesados, por causa da bateria com maior capacidade de armazenamento. O S7, agora, passou de 138 gramas para 152 gramas e a espessura passou de 6,8 milímetros para 7,9 milímetros. No caso do Edge, que teve aumento do tamanho da tela, o peso subiu de 132 gramas para 157 gramas e ganhou 0,7 milímetro na espessura. A saliência da câmera, no entanto, ficou menor.

O desempenho dos aparelhos também melhorou significativamente. A partir de agora, eles virão com processador de 2,3 GHz com oito núcleos, deixando a navegação no celular muito mais rápida. Os produtos também são equipados com uma unidade de processamento gráfico, que melhora o desempenho de games mais avançados.

Os dispositivos ainda apresentam a versão mais recente do sistema operacional Android, do Google, a 6.0 ou Marshmallow. O sistema, assim como em versões anteriores do produto, é alterado pela Samsung para ganhar recursos e aparência diferentes da versão original do sistema do Google.

O destaque do aparelho, no entanto, é a câmera. Mesmo com resolução menor — ela tem 12 megapixels, sendo que o S6 tinha 16 megapixels —, ela ganhou novas tecnologias que permitem tirar fotos melhores, mesmo em condições de baixa luminosidade. De acordo com a companhia, a câmera tira fotos com pixels maiores e possui obturador com maior abertura, o que impacta diretamente na qualidade das imagens. Os produtos continuam a ter câmera frontal que fotografa com resolução de 5 megapixels.

A capacidade de armazenamento do smartphone é de 32 GB, dependendo da versão escolhida, mas é possível expandir o espaço por meio de cartão de memória microSD de até 200 GB. Versões anteriores do aparelho não suportavam cartão de memória.

Realidade virtual. A Samsung anunciou também o lançamento no Brasil da Gear 360, câmera capaz de filmar e fotografar imagens em 360 graus, para serem visualizadas em óculos de realidade virtual. O dispositivo, que foi apresentado na Mobile World Congress, ainda não tem previsão de chegada ao mercado, nem preço definido.