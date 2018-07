A fabricante Samsung anunciou nesta quarta-feira, 31, a terceira geração de seus relógios inteligentes, o Gear S3. Apresentado durante a IFA 2016, evento de tecnologia que acontece em Berlim nesta semana, o relógio representa a aposta da companhia no mercado de vestíveis e demonstra a busca da Samsung em diversificar seu catálogo de relógios, ao apresentar duas opções do dispositivo.

A grande diferença entre as duas versões do Gear S3 e em relação ao Gear S2 é a conectividade dos novos dispositivos. Enquanto a versão mais simples, chamada de Classic, possui conexão Wi-Fi e Bluetooth, a Frontier, opção mais sofisticada, possui espaço para um chip 4G, tornando independente o uso do dispositivo. Agora, a pessoa poderá fazer chamadas e enviar mensagens diretamente do relógio,além de poder usar apps como Uber e Spotify sem precisar de um smartphone por perto.

A bateria também está mais sofisticada. Enquanto o Apple Watch, por exemplo, promete uma duração de 2 dias, a Samsung promete que o dispositivo funciona ao longo de 4 dias com uma única carga. Os dois aparelhos também são resistentes ao contato com água e poeira, deixando-os mais protegidos.

Além disso, o Gear S3 possibilita que a pessoa faça compras direto do relógio, por meio do Samsung Pay. Por meio da tecnologia NFC, a pessoa poderá pagar compras apenas aproximando o dispositivo inteligente de uma máquina de cartão de crédito.

As duas versões do Gear S3 não possuem preço oficial ou data de lançamento no Brasil. Em comunicado à imprensa, a Samsung afirma que eles deverão chegar ao mercado até o final do ano ao mercado nacional.