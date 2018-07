A Samsung anunciou na manhã desta sexta-feira, 28, dois novos aparelhos da linha de smartphone Galaxy A no Brasil. Com acabamento de vidro e metal, os smartphones Galaxy A5 2017 e Galaxy A7 2017 são um atualização de aparelhos lançados há um ano no País e contam com telas maiores e câmera mais potente. Eles serão vendidos no País por R$ 2,1 mil e R$ 2,3 mil, respectivamente, e devem chegar às lojas a partir de fevereiro.

O grande diferencial dos dois novos aparelhos em comparação com as versões lançadas no ano passado está na câmera. Enquanto as versões anteriores contavam com câmera frontal de 5 MP e traseira de 13 MP, os novos celulares da Samsung apresentam câmeras frontal e traseira de 16 MP. Além disso, a fabricante otimizou o processo de tirar fotos: basta arrastar a tela para os lados para alterar o modo de fotografia, como selfie, paisagem, retrato.

O que diferencia os dois modelos anunciados nesta sexta está em duas características: a tela e a bateria. Enquanto o A5 tem tela de 5,2 polegadas, o A7 conta com 5,7 polegadas. "As pessoas estão ficando mais acostumadas a mexer em aparelhos maiores. Por isso apostamos no A7 no Brasil", comentou Renato Citrini, gerente de produtos da Samsung.

Além disso, o A5 conta com bateria de 3 mil mAh, enquanto o A7 apresenta bateria de 3,6 mil mAh. Durante a apresentação, a fabricante também afirmou que as baterias já são fabricadas com um rigoroso processo de checagem. "O que aconteceu com a bateria do Note 7 foi só com o Note 7", disse o diretor de produtos da Samsung, André Varga. "Foi um processo de aprendizagem. Agora, o A5 e o A7 passam por um processo de checagem mais rigoroso em sua produção."

Com exceção da câmera, o aparelho tem especificações dignas de smartphones entre o intermediário e o premium, como o Zenfone 3, da Asus. memória RAM de 3 GB, armazenamento de 32 GB — e expansível para até 256 GB — e processador octa-core de 1,9 GHz.

Os dois smartphones ainda têm corpo inteiriço em vidro, porta USB-C, que pode carregar o celular mais rapidamente, e resistência à água, que garante até 30 minutos numa profundidade de 1,5 m. Além disso, o aparelho conta com suporte para a tecnologia NFC, sendo compatível com a plataforma Samsung Pay.