REUTERS/Steve Marcus A Samsung lançou nova linha de televisores QLED no Brasil

A Samsung apresentou na noite desta terça-feira, 20, uma nova linha de televisores que chegam ao mercado brasileiro ao longo dos próximos meses. Com a chamada tecnologia de pontos quânticos, os aparelhos, vendidos a partir de R$ 10 mil, prometem imagens com mais brilho e contraste, cores mais definidas e uma experiência mais imersiva quando comparados com outros televisores da fabricante.

Segundo a Samsung, as novas TVs 4K de pontos quânticos possuem uma imagem com mais qualidade do que a linha anterior da fabricante no Brasil, a SUHD. Em testes apresentados no lançamento dos aparelhos, as novas TVs mostraram que possuem mais brilho -- que, em alguns casos, chega a artificializar um pouco a imagem -- e uma definição mais detalhada de cores, deixando as imagens mais impressionantes na tela grande.

Tal melhoria estaria nos tais pontos quânticos que dão nome à nova linha. Este tecnologia de televisores faz com que cada pixel que transmite a imagem tenha definições de cores mais bem delimitadas, atingindo 100% do espectro atual de cores. Em um dos testes exibidos, por exemplo, dava para distinguir duas cores distintas de vermelho, uma contra a outra, enquanto em tecnologias anteriores de imagens, as cores pareciam iguais.

“A Samsung acredita que a tecnologia de pontos quânticos é a ideal para os consumidores”, afirmou o gerente sênior da área de áudio e vídeo da Samsung Brasil, Erico Traldi. “Ela une cores mais vibrantes com uma tecnologia que permite um uso mais fácil da TV. Este deve ser o aparelho que irá unir todas as necessidades que as pessoas buscam em um aparelho de televisão.”

Com o nome de QLED, a nova linha conta com três novas versões de televisores: o Q7, com 55 polegadas (R$ 10 mil) e 65 polegadas (R# 18,5 mil); o Q8, com 65 polegadas (R$ 22 mil) e 75 polegadas (R$ 37 mil); e a Q9, disponível no tamanho de 88 polegadas (R$ 87 mil). A Q7 e a Q8 começam a chegar às lojas entre junho e julho, enquanto a Q9 só poderá se adquirida a partir de agosto.

Uso. Além de um maior cuidado com a imagem, a Samsung também usou um design como um diferencial de televisores passados e como um atrativo para as pessoas desembolsarem a partir de R$ 10 mil para ter um desses aparelhos. Assim, eles focaram em alguns pontos para que a televisão se tornasse agradável em um ambiente de vários estilos e necessidades de espaço.

Um dos pontos é o fim dos fios. Nesta TV, a empresa permite que o usuário conecte todos os aparelhos que se relacionam com o televisor (BluRay, DVD, Apple TV) em um dispositivo discreto e que se assemelha à um pequeno DVD, o One Connect. Assim, basta plugar um fio de fibra ótica entre ele e a TV para que todos componentes fiquem conectados. É possível, então, deixar o One Connect em outro ambiente, escondido, e levar o fio de fibra ótica, quase invisível, até a TV.

Além disso, o controle remoto é universal: a partir dele, é possível controlar todos aparelhos conectados à TV, sem precisar apontar para eles. Basta realizar todas ações direcionando o controle para o aparelho televisor da Samsung. Por último, ainda há o No Gap, um suporte para TV que deixa o aparelho quase “colado” na parede, sem espaço entre eles. E ele ainda pode ser instalado de maneira mais rápida e simples do que os suportes tradicionais.

No entanto, para ter estes luxos de design, o consumidor também precisará desembolsar um dinheiro a mais. O cabo de fibra ótica de 15 metros custa R$ 900, enquanto o suporte parte de R$ 600. Já o controle e um pequeno cabo ótico de 5 metros serão vendidos junto com a TV, sem preço adicional.