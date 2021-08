Samsung O desempenho do Galaxy M62 é bem alimentado pela bateria de 7000mAh, com carregador de 25W

A Samsung anunciou nesta segunda-feira, 2, novos modelos da família Galaxy M, linha da marca que foca em smartphones mais "acessíveis" no mercado. Os novos Galaxy M62 e Galaxy M32 chegam com a tecnologia de aproximação por NFC e uma tentativa de otimização no desempenho nos componentes internos. No Brasil, os modelos chegam por R$ 3,5 mil e 2,4 mil, respectivamente.

Para a nova família, a Samsung afirmou que buscou entender o que os usuários priorizam na hora de comprar um modelo “basicão” e incrementou aspectos com foco no desempenho, como memória RAM e bateria. As vendas serão realizadas apenas pela internet.

A empresa também afirmou que, pela primeira vez, vai integrar a plataforma Samsung Pay, de pagamentos, nos modelos da família M, com a inclusão da tecnologia NFC de pagamentos por aproximação.

Aparelhos

O M62 chega ao mercado com quatro câmeras, com lente principal de 64 MP, ultrawide de 12 MP, além de lentes de profundidade e macro de 5MP cada. Nas funções, a Samsung não traz muitas novidades, apresentando o modo noturno como um dos destaques nas funções. A parte frontal conta com câmera de 32MP, no tradicional entalhe redondo no topo da tela.

O desempenho, porém, é bem alimentado pela bateria de 7000 mAh, com carregador de 25 W, uma das promessas da Samsung para convencer os usuários na escolha do modelo. O processamento chega com chip Exynos 9825, com 8 GB de memória RAM e 128 MB de memória interna, com possibilidade de expansão com cartão de memória de até 1 TB.

A tela é de super Amoled com 6,7 polegadas e promete taxa de atualização de 90hz. No Brasil, o aparelho chega nas cores azul e preto, em uma espécie de pintura degradê.

Já o irmão mais novo, o Galaxy M32, surge com especificações mais simples — e preço menor — no mercado. A semelhança com a versão mais incrementada fica no conjunto de câmeras quádruplas, com lente principal de 64MP, ultrawide de 8MP, macro e profundidade de 2MP cada. Para as selfies, o usuário conta com uma câmera de 20MP.

O desempenho também sofre uma redução no modelo M32. Com processador Helio G80, o aparelho tem bateria de 5000 mAh, 6 GB de memória RAM, mas os mesmos 128 GB de memória interna, também com slot para cartão de até 1 TB. Aqui, a aposta da Samsung é o gerenciamento dos recursos de processamento, que pode alternar a quantidade de uso de memória, placa gráfica e GPU.

A tela segue a linha de super Amoled, com 6,1 polegadas e taxa de atualização de 60 Hz. O sensor de leitura digital também muda nesta versão: passa para a parte lateral do aparelho. Será possível encontrar o smartphone nas cores azul, preta e branca.

Lançamento

A Samsung afirmou que os modelos já estão disponíveis para a compra no Brasil e que a opção pelas vendas apenas na internet foi uma escolha para priorizar usuários que aderem a esse tipo de compra.

Por aqui, o Galaxy M62 chega por R$ 3,5 mil, com preço promocional de R$ 2,5 mil, e o Galaxy M32 vai para o comércio eletrônico custando R$ 2,4 mil, também com preço promocional — até o fim de agosto, fica por R$ 2 mil.

*É estagiária sob supervisão da repórter Giovanna Wolf