Mesmo após os graves problemas envolvendo a bateria do Galaxy Note 7, a Samsung confirmou neste domingo, 22, que continuará a usar a marca Galaxy Note em futuros lançamentos. De acordo com entrevista ao site de tecnologia CNET, o responsável pelo setor de smartphones, D. J. Koh, disse que a empresa irá investir no lançamento do Note 8 e que não irá abandonar esta linha de celulares, que se tornou uma das mais importantes da companhia.

"Nós iremos trazer de volta o melhor, mais seguro e inovador Note 8", afirmou Koh, logo após a Samsung anunciar, em uma coletiva de imprensa, que a bateria foi a responsável pelas explosões do Note 7. O executivo ainda disse que muitos fãs desta linha de smartphones estão aguardando um novo modelo, mesmo após os problemas de explosão do Note 7.

Apesar disso, a empresa adiou o lançamento do Galaxy S8. Programado para ser lançado durante a MWC desta ano, o aparelho será anunciado apenas no meio do ano.

Culpa. A Samsung assumiu responsabilidade total pelos problemas do Note 7, em uma conferência realizado no domingo, 22. Além disso, a companhia também afirmou que possui um plano detalhado para que os futuros dispositivos — como o S8 e o Note 8 — não explodam.

A empresa ainda disse que quase todos os aparelhos Galaxy Note 7 foram recolhidos com sucesso de todo o mercado internacional.