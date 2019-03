Samsung/Divulgação Galaxy Fold não deve ser o único celular dobrável da Samsung no ano

A Samsung mal lançou seu primeiro celular dobrável, o Galaxy Fold, e já mira novos aparelhos do tipo. Segundo a agência de notícias Bloomberg, a gigante coreana estaria mirando dois novos aparelhos.

Um deles teria abertura vertical, parecia com a dos antigos celulares do tipo flip. A tela flexível seria interna, uma ideia parecida com a que deve ser a nova versão do Motorola Razr. A Motorola estaria preparando o seu celular para o meio do ano. Já o novo dobrável da Samsung seria anunciado entre o fim desde ano e o começo de 2020. Não há estimativas de preço - o Galaxy Fold chegará às lojas dos EUA em abril por US$ 1.980.

O segundo celular planejado pela Samsung seria lançado somente após o de abertura vertical. Ele teria uma tela externa, parecida com o Mate X, aparelho da Huawei que impressionou durante o Mobile World Congress (MWC), principal evento de telefonia móvel do mundo que se encerrou no último dia 25 de fevereiro. Por não exigir uma tela independente como o Fold, esse aparelho seria mais fino.

O telefone de abertura vertical tem tela externa, mas, segundo a Bloomberg, ela também poderia ser removida no design final. Já o aparelho com tela externa já tem protótipo funcional, pois foi considerado para ocupar o lugar do Fold atual.

Vinco na tela. A reportagem também diz que os engenheiros da companhia estão tentando solucionar um problema detectado na tela do Galaxy Fold. Após 10 mil aberturas, os painéis estariam apresentando um vinco. A empresa estaria disposta até a oferecer gratuitamente trocas de telas para seus primeiros clientes. Essa seria também a razão pela qual o novo aparelho ficou exposto em uma redoma de vidro no MWC e não pode ser tocado pelo público, como é comum no evento.

A Samsung disse que ele foi exposto dessa forma para não tirar os holofotes do recém-lançado Galaxy S10. A gigante coreana estima que terá demanda global de 1 milhão de unidades do Galaxy Fold.