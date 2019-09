Samsung/Reuters O primeiro celular dobrável da Samsung, chamado de Galaxy Fold, deve ser lançado em 6 de setembro

A Samsung planeja lançar no ano que vem seu segundo smartphone dobrável, de acordo com a agência de notícias Bloomberg. Desta vez, segundo a reportagem, o aparelho terá uma tela de 6,7 polegadas: a ideia é que, ao ser dobrado, o aparelho fique menor que um smartphone normal, para ser mais portátil. É um modelo que difere dos celulares dobráveis já existentes, como o Galaxy Fold, da própria Samsung e o Mate X, da Huawei, que são uma espécie de tablet que pode ficar do tamanho de um celular.

É esperado que o novo celular dobrável seja mais barato que o Galaxy Fold, que foi anunciado por US$ 2 mil.

O histórico da Samsung com aparelhos dobráveis não passa confiança. Anunciado em fevereiro, o primeiro smartphone dobrável da empresa, o Galaxy Fold, deveria ter sido lançado em abril, mas teve sua estreia adiada depois que apresentou defeitos em suas telas, durante testes com jornalistas e influenciadores.

A nova data de lançamento só foi anunciada na semana passada: o aparelho finalmente deve chegar ao mercado em 6 de setembro. O primeiro Galaxy Fold tinha uma tela de 7,3 polegadas quando aberto (semelhante à tela do iPad mini) e 4,6 polegadas quando fechado (quase o tamanho do iPhone 6).

De acordo com a Bloomberg, a Samsung está testando um vidro dobrável ultra fino para a tela interna em seu próximo dispositivo dobrável. O Galaxy Fold usa uma tela de quatro camadas, sendo duas de plástico flexível.