REUTERS/Hannibal Hanschke Galaxy Note 4 foi apresentado em Berlim pela primeira vez, durante a maior feira de eletrônicos da Europa, a IFA

*Atualizada em 16/08/2017 às 18h18 com a informação de que a Samsung não fabricou as baterias e não é responsável pelo recall.

Mais de 10 mil baterias, usadas em smartphones 'reformados' do modelo Galaxy Note 4, da Samsung, vão passar por recaall nos EUA por risco de explosão. De acordo com o anúncio oficial, as bateriais que não são fabricadas pela marca sul-coreana -- e que foram colocadas no aparelho em um programa de retroca de aparelhos da operadora AT&T -- apresentam risco de pegar fogo ou causar queimaduras nos usuários. O recall será conduzido pela FedEx Supply Chain, empresa responsável por operar o programa de retroca da operadora.

Como o Galaxy Note 4 permite a troca da bateria pelo próprio usuário, os usuários poderão comprar uma nova bateria para utilizar no aparelho ou aguardar a fabricante enviar o produto. De acordo com o documento, as unidades afetadas pelo problema foram vendidas entre dezembro de 2016 e abril de 2017.

Até agora, só há o registro de um acidente por conta do problema, mas não houve nenhum dano ao usuário ou sua propriedade. Qualquer proprietário afetado deve entrar em contato com a FedEx Supply Chain pelo telefone 1-800-338-0163 ou entrar em contato através do site www.exchangemybattery.com para obter mais informações.

Em nota enviada ao Estado, a Samsung reiterou que o recall é operado de maneira independente da empresa e que as baterias afetadas não foram fabricadas pela marca, mas por terceiros.