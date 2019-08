Samsung O Galaxy A80 em dois modos: com a câmera na frente e atrás.

Desde a chegada do iPhone X e seu entalhe/notch no topo da tela, a concorrência seguiu a moda de ter aparelhos com um design similar – seja com o entalhe ou um furo na frente do aparelho para abrigar a câmera frontal e aumentar ao máximo a área de visualização. Com o Samsung Galaxy A80, a parte da frente não tem interrupções e o notch é desnecessário, já que a parte traseira do aparelho traz uma parte móvel que sobe e faz a câmera traseira girar para a frente. É uma ideia meio esquisita, mas que funciona bem– com resultados interessantes para selfies. O Samsung Galaxy A80 já está à venda no Brasil pelo preço sugerido de R$ 3,5 mil.

Design e especificações

O Galaxy A80 é o modelo mais avançado da série A da Samsung, que traz desde aparelhos básicos (A20), intermediários (A50) e agora um “intermediário premium” com o A80. As especificações técnicas dele são muito boas, com uma tela “infinita”, quase sem bordas, Super Amoled de 6,7 polegadas (resolução FHD+), 8 GB de memória RAM, 128 GB de armazenamento, processador octa-core Qualcomm Snapdragon 730 rodando Android 9 “Pie” e uma bateria de 3.700 mAH com carga rápida (25W).

O sensor de impressões digitais é integrado à tela, como no Samsung Galaxy S10, e o aparelho não permite expansão com cartões microSD nem vem com entrada para fones de ouvido, seguindo o padrão que a Apple implementou também com o iPhone X em 2017. Curiosamente, o A80 também não traz alto-falantes visíveis, já que ele emite som por vibrações na tela.

O design, à primeira vista, é muito interessante. A parte da frente é quase toda tela, com poucas bordas nas laterais e no topo - embaixo a borda é um pouco maior. Virando o aparelho vemos um acabamento curvado nas bordas e a grande câmera tripla aparecendo no topo, com uma parte separada perceptível. O aparelho é vendido nas cores preto e rosê (um rosa metálico).

Porém o design trabalhado em torno de uma tela grande de 6,7 polegadas tende a criar problemas para o A80: o aparelho é muito grande. Mede 165,2 x 76,5 x 9,3 mm, sendo um pouco mais alto que o Galaxy Note 9 (161,9 x 76,4 x 8,8 mm). Não é um aparelho para mãos pequenas e nem sempre vai caber no bolso da calça.

Câmera

O Galaxy A80 tem uma câmera única giratória com resolução de 48 megapixels, uma grande angular de 8 megapixels e um sensor de profundidade de imagem (chamado TOF, ou Time Of Flight, presente em aparelhos como o Huawei P30 Pro) que ocupa o lugar da terceira câmera.

A “mágica" da câmera se dá ao ativar o botão de selfies no aplicativo da câmera. A parte traseira se eleva alguns centímetros (deixando o aparelho ainda maior) e, em seu centro, a câmera gira com a ajuda de um motor, fazendo um barulho característico.

Samsung Aparelho traz três orifícios para câmera: uma teleobjetiva, uma grande angular e um sensor de profundidade

E é aqui o grande trunfo da Samsung com esse smartphone: no modo traseiro, a câmera principal é boa - embora não seja excelente, como a do S10+, e a grande angular deixa os resultados um pouco a desejar. Durante os testes, algumas fotos saíram muito boas com iluminação externa e outras muito ruins com iluminação interna sem usar flash, em ambos os modos (principal e grande angular). Já no modo frontal – e é a mesma câmera – ela tira as melhores selfies que você vai tirar até chegar um smartphone melhor.

O mais interessante na câmera é que, por conta do sensor ToF, fotos com o modo retrato, com o fundo desfocado, ficam muito boas. Ele ajuda ainda a fazer vídeos com o fundo desfocado, o que é um recurso muito interessante e uma tendência a vir nos novos smartphones no final deste ano e em 2020.

Outro destaque da câmera giratória em vídeos é a suavidade na transição entre câmera traseira e frontal, com o resultado final parecendo que foi editado de forma profissional. Isso é ótimo para fazer stories no Instagram.

Desempenho e outras observações

Por conta da memória RAM alta e de um processador Snapdragon 730, a performance do Galaxy A80 é boa, sem travamentos perceptíveis. A bateria dura um dia inteiro – outros concorrentes com câmera giratória, como o Asus Zenfone 6, que não foi lançado ainda no Brasil, vêm com capacidade maior de bateria (5.000 mAH). O interessante é que o Galaxy A80 vem com um carregador rápido de 25W na caixa, que ajuda a “encher o tanque” de forma veloz. Nos testes de desempenho (como o GeekBench 4), o Galaxy A80 bateu 6.939 pontos. Para comparação, é mais lento que o Samsung Galaxy S10+ (8.870 pontos).

O leitor de impressões digitais, outra novidade integrada ao aparelho, também não funciona como esperado. Em comparação ao Galaxy S10+, dá para perder alguns segundos a mais no processo de desbloquear a tela - nada que vá atrasar a vida do consumidor, mas pode irritar de vez em quando.

Na caixa do produto vem ainda uma capinha que deixa a parte da câmera exposta – já que é móvel – e um fone de ouvido padrão USB-C, que faz o dono de smartphone Android ter o mesmo problema dos donos de iPhone X e XS: dependendo da situação, é preciso escolher entre ouvir música e recarregar o smartphone. A Samsung não fornece um adaptador do padrão 3,5 mm para USB-C na caixa.