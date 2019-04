Samsung Nova linha Samsung Galaxy A

A Samsung aposentou o Galaxy J, a linha de smartphones mais popular do Brasil na atualidade - em novembro de 2018, citando dados da consultoria GfK, a empresa afirmava ao Estado que, no segundo semestre de 2018, a família de celulares representava 47% do mercado de celulares no País.

Nesta quarta, 10, a fabricante coreana promoveu um evento para mostrar a sua nova família de celulares com apelo mais popular. A Galaxy A ganhou seis novos smartphones. São eles: A10, A20, A30, A50, A70 e A80. Os preços, que não foram todos divulgados variam entre R$ 999 e R$ 1.999. As vendas começam no próximo dia 22.

Para os apegados à linha J, sobraram dois modelos, o J2 Core e o J4 Core. Da linha A "antiga", o Galaxy A9, que chegou ao Brasil neste ano e está em plena campanha de divulgação, será o único remanescente. Confira abaixo os novos membros da linha Galaxy A.

Galaxy A10

Samsung Samsung Galaxy A10

É o mais acessível da família. Tem apenas 2 GB de memória e tela de TFT, enquanto os outros aparelhos tem painel de Amoled.

Ficha técnica:

Tela: 6,2 polegadas, HD+ (720 X 1.520), TFT

Memória: 2 GB

Armazenamento: 32 GB (suporte para microSD de até 512 GB)

Processador: Octa Core (1,6 GHz + 1,35 GHz)

Câmera traseira: 13 MP

Câmera frontal: 5 MP

Dimensões: 15,56 x 7,56 x 0,79 cm

Bateria: 3.400 mAh

Cores: Preto, azul e vermelho

Preço: R$ 999

Galaxy A20

Samsung Samsung Galaxy A20

Chamam a atenção o leitor de digitais e a tela um pouquinho maior de 6,4 polegadas.

Ficha técnica:

Tela: 6,4 polegadas, HD+ (720 X 1.520), Super Amoled

Memória: 3 GB

Armazenamento: 32 GB (suporte para microSD de até 512 GB)

Processador: Octa Core (1,6 GHz + 1,35 GHz)

Câmera traseira: 13 MP e 5 MP

Câmera frontal: 8 MP

Dimensões: 15,84 x 7,47 x 0,78 cm

Bateria: 4.000 mAh

Cores: Preto, azul e vermelho

Preço: R$ 1.299

Galaxy A30

Samsung Samsung Galaxy A30

As melhoras aqui ficam por conta da resolução da tela, da memória do aparelho e da resolução da câmera. Também tem leitor de digitais.

Ficha técnica:

Tela: 6,4 polegadas, FHD+ (1.080 X 2.340), Super Amoled

Memória: 4 GB

Armazenamento: 64 GB (suporte para microSD de até 512 GB)

Processador: Octa Core (1,8 GHz + 1,6 GHz)

Câmera traseira: 16 MP e 5 MP

Câmera frontal: 16 MP

Dimensões: 15,85 x 7,47 x 0,77 cm

Bateria: 4.000 mAh (suporte a carregamento rápido)

Cores: Preto, azul e branco

Preço: R$ 1.599

Galaxy A50

Samsung Samsung galaxy A50

Um intermediário já com jeitão de topo de linha. Tem leitor de digital embutido na tela, como o Galaxy S10, e câmera tripla.

Ficha técnica:

Tela: 6,4 polegadas, FHD+ (1.080 X 2.340), Super Amoled

Memória: 4 GB

Armazenamento: 64 GB (suporte para microSD de até 512 GB)

Processador: Octa Core (2,3 GHz + 1,7 GHz)

Câmera traseira: 25 MP, 5 MP e 8 MP

Câmera frontal: 25 MP

Dimensões: 15,85 x 7,47 x 0,77 cm

Bateria: 4.000 mAh

Cores: Preto, azul e branco

Preço: R$ 1.999

Galaxy A70

Samsung Samsung Galaxy A70

É uma espécie de irmão maior do A50, mas tem um detalhe: a data de venda e preço não foram revelados. Tem leitor de digitais embutido na tela, armazenamento monstro de 128 GB e memória de 6GB.

Ficha técnica:

Tela: 6,7 polegadas, Full HD+ (1.080 X 2.400), Super Amoled

Memória: 6 GB

Armazenamento: 128 GB (suporte para microSD de até 512 GB)

Processador: Octa Core (2 GHz + 1,7 GHz)

Câmera traseira: 32 MP, 8 MP e 5 MP

Câmera frontal: 32 MP

Dimensões: 16,43 x 7,67 x 0,79 cm

Bateria: 4.500 mAh

Cores: Preto, azul e branco

Preço: Não revelado

Galaxy A80

Samsung Celulares Samsung Galaxy A80

Ele está ainda mais próximo de ser um topo de linha. Chama a atenção o fato de não ter nenhum tipo de entalhe na tela - a solução para acomodar a câmera frontal foi usar um deisgn "pop up", no qual a câmera salta de dentro do telefone quando acionada. Esse mesmo mecânismo permite que o conjunto de câmeras seja usado na parte frontal ou traseira do aparelho. Ou seja, trata-se de uma câmera rotativa, um design inédito e inusitado. O preço e data de venda também não foram revelados.

Ficha técnica: