O Galaxy Note 20, da Samsung, anunciado no início de agosto, agora tem data e preço para o lançamento no Brasil. A empresa anunciou nesta quarta-feira, 2, que o Note 20 e o Note 20 Ultra custarão no País R$ 6,5 mil e R$ 8 mil, respectivamente. Os dois aparelhos estarão em pré-venda a partir desta quinta-feira, e a venda oficial começa em 18 de setembro.

O Note 20 e o Note 20 Ultra, têm telas de 6,7 polegadas e 6,9 polegadas, respectivamente. O smartphone tem tela infinita de Amoled, com um furo na tela para a câmera de selfie, que fica no centro do aparelho, com lente de 10 MP (megapixels). Na parte traseira, são três câmeras em ambos os modelos: no Note 20, a câmera principal é de 64 MP, enquanto o Note 20 Ultra tem uma lente principal de 108 MP. As outras lentes presentes nos dois modelos são Ultra wide de 12 MP e Teleobjetiva de 12 MP.

O Note 20 estará disponível no Brasil nas cores bronze, verde e cinza, com 8 GB de memória RAM e 256 GB. O modelo Ultra chega ao País nas cores bronze, preto e branco, com 12 GB de RAM e 256 GB.

O Note 20 tem bateria de 4.300 mAh, enquanto a da versão Ultra chega a 4.500 mAh — a título de comparação, o Galaxy Note 10 tem bateria de 3.500 mAh. A nova linha também tem carregamento rápido: segundo a Samsung, é possível carregar mais da metade da bateria dos celulares em 30 minutos.

A caneta S Pen, marca registrada da categoria Note, recebeu aprimoramentos na nova linha. Uma das mudanças foi na latência, para permitir que o atraso entre o risco na tela e o escrito no celular seja o menor possível. Também é possível fazer comandos por gestos com a caneta, como sinalizar para voltar à página anterior, para abrir um aplicativo recente ou para capturar a tela do celular.

Ecossistema

A Samsung também vai trazer ao Brasil outros itens de seu ecossistema. O Galaxy Buds Live, novo fone de ouvido sem fio da marca, chegará ao País por R$ 1,3 mil em setembro. Assim como outros modelos de earbuds, o novo fone tem um estojo carregador com bateria própria. Com um formato que lembra o de um feijão, o fone é equipado com uma tecnologia de cancelamento de ruído ativo, que identifica barulhos no ambiente e os cancela automaticamente.

O novo relógio Galaxy Watch 3 será vendido no País a partir de R$ 2,8 mil. O aparelho tem recursos como leitura de pressão arterial, eletrocardiograma, medidor do oxigênio do sangue, e detector de quedas. Ele também oferece análises em tempo real do desempenho do usuário em exercícios físicos, e um feedback detalhado dos treinos.

Além disso, a Samsung está trazendo ao Brasil dois novos modelos de tablets. O Galaxy Tab S7 chega em setembro por R$ 6,6 mil, e o S7+, só estará disponível em novembro, por R$ 9 mil.