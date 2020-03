Divulgação/Samsung Novo Galaxy S20 continua com as câmeras traseiras organizadas na vertical

Anunciada em fevereiro, a nova geração de celulares da Samsung, a Galaxy S20, vai chegar ao Brasil por preços entre R$ 5,5 mil e R$ 8,5 mil. A pré-venda começa a partir desta quinta-feira, 12, e no período os clientes ganharão um relógio inteligente Galaxy Watch Active 2 ao comprarem os celulares. A venda dos smartphones terá início oficialmente no dia 3 de abril.

Renato Citrini, gerente sênior de de dispositivos móveis da Samsung, confirmou ao Estado que os três aparelhos da família – o S20, o S20+ e o S20 Ultra – chegarão ao País sem o modem 5G, que permite integração às redes da tecnologia de quinta geração de conexão móvel.

A ausência faz sentido: o Brasil ainda está longe de implementar suas redes 5G, algo que já acontece em países como EUA e Coreia do Sul, alguns dos principais mercados da linha Samsung Galaxy. Os preços foram anunciados pela Samsung na noite desta quarta-feira, 11, em evento em São Paulo.

Especificações

A principal diferença entre os três aparelhos está no tamanho: o S20 tem 6,2 polegadas, enquanto o S20+ tem 6,7 polegadas. Já o Ultra tem a maior tela da história de um smartphone da Samsung, com 6,9 polegadas. O que mais chama a atenção nos novos celulares é a câmera. O S20 Ultra tem quatro lentes, enquanto as outras duas versões têm três câmeras. A lente principal do S20 Ultra tem resolução de 108MP, enquanto os outros dois modelos têm 64 MP.

A câmera dos aparelhos também têm um zoom poderoso: os Galaxy S20 e S20 + são capazes de ampliar a imagem em até 30 vezes. No S20 Ultra, é possível ter um zoom de até 100 vezes, com ajuda de um sistema de inteligência artificial que ajuda a reduzir a perda de qualidade com a ampliação. É um aspecto em que a Samsung está correndo atrás dos rivais: no ano passado, a Huawei apresentou zoom de até 50x no P30 Pro, seu modelo topo de linha na época.

Jonathan Baran/Washington Post Samsung lançou nesta terça-feira, 11, o Galaxy S20

A nova linha Galaxy S20 é a primeira da Samsung a gravar vídeos em 8K, com estabilização de movimento. A empresa fez uma parceria com o YouTube, que permite fazer download de vídeos gravados em 8K com o celular direto na plataforma.

Em termos de especificações, os três celulares são equipados com o processador Snapdragon 865. Segundo a Samsung, os aparelhos também trazem bateria com capacidade 10% maior que a linha antecessora Galaxy S10: a bateria do S20, do S20+ e do S20 Ultra, têm, respectivamente, 4.000 mAh, 4.500 mAh e 5.000 mAh. Toda a linha vem com um carregador rápido de 25 W – o S20 Ultra tem ainda uma opção de carregamento super rápida, de 45W.

A memória dos celulares é de 12 GB, sendo que o S20 Ultra tem uma opção de 16 GB. O S20 está disponível com armazenamento de 128 GB, enquanto o S20+ e o S20 Ultra têm opções com 128 GB, 256 GB e 512 GB.

Galaxy Z Flip e outros aparelhos

Nesta quarta-feira, 11, a Samsung também começou a vender no Brasil o Galaxy Z Flip, modelo de celular dobrável com design que remete aos aparelhos de flip, populares nos anos 90. Apresentado no mesmo evento do Galaxy S20, em fevereiro, o aparelho chegou ao País por R$ 9 mil – mesmo preço do Motorola Razr, concorrente da Lenovo que também tem visual retrô e tela dobrável. Confira aqui um comparativo entre os dois modelos.

Outros dois dispositivos apresentados pela Samsung em fevereiro nos EUA foram os fones de ouvido sem fio Galaxy Buds+, um aprimoramento do acessório vendido no Brasil por R$ 1 mil. Nesta quarta-feira, a Samsung afirmou que a nova versão chegará ao mercado brasileiro nesta quinta-feira, 12, também por R$ 1 mil, nas cores azul, preto e branco.