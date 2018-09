EFE/Alberto Est?vez Evento de lançamento ocorrerá em Nova York

O repórter Evan Blass, do site norte-americano de tecnologia VentureBeat vazou nesta sexta-feira, 26, imagens dos possíveis modelos Galaxy S9 e S9+ da Samsung. Blass é reconhecido por vazar fotos e especificações de smartphones antes do lançamento. Os celulares serão oficialmente lançados no próximo mês durante o Mobile World Congress, principal evento do mundo para smartphones, em Barcelona.

Nas imagens, aparecem dois celulares com design semelhante aos dos Samsung Galaxy S8 e S8+, com telas de 5,8 polegadas a 6,2 polegadas respectivamente. Segundo a reportagem, o S9 + terá memória de 6GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno.

Mas o principal destaque para os modelos será, como também indica o anúncio oficial da Samsung, as mudanças no hardware e software para melhoria de imagens. Além de detectar o movimento, será possível captar vídeos de forma mais rápida. Ambas as novidades, diz Blass, acontecerão por conta da abertura variável de uma das duas câmeras de 12 megapixels previstas para os aparelhos.

Na parte da frente, as câmeras terão 8 megapixels e alto-falantes estéreo. Já os elementos traseiros do telefone estarão todos alinhados verticalmente, com um leitor de impressão digital na parte inferior do aparelho.

O site diz ainda que os smartphones devem estar para venda nos Estados Unidos no dia 16 de março. A empresa não comentou oficialmente nenhuma das informações.

Anúncio. Nesta quinta-feira, 25, a sul-coreana começou a enviar os convites para a imprensa especializada para sua conferência na Mobile World Congress, feira de tecnologia que acontece tradicionalmente em Barcelona, no final de fevereiro. O evento acontecerá no dia 25 de fevereiro – no convite, a empresa deu pistas de que a câmera será a principal novidade do seu aparelho, com a frase "a câmera – repensada". Apesar de não abrir divulgar de como será o dispositivo, o convite reforça as impressões de que o S9 terá uma performance melhor de câmera que os modelos anteriores.

Depois do lançamento do Galaxy Note 8, no ano passado, aumentou os rumores do mercado de que o novo celular da companhia também terá configuração de câmera dupla.

Há quem cogite porém que o Galaxy S9 não deve ser a única surpresa da Samsung em Barcelona. Em entrevista ao site norte-americano de tecnologia ZDNet, a empresa reafirmou que pretende lançar esse ano seu primeiro smartphone flexível no mercado. Ainda não está claro, porém, que tipo de flexibilidade esse novo smartphone terá.