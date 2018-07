Reuters/Yves Herman O novo Samsung Galaxy S9+ chegou ao Brasil com preços a partir de R$ 4,9 mil

O Samsung Galaxy S9+ faz parte da mais nova geração de smartphones Android da fabricante coreana. Ele se encaixa mais no conceito de evolução de um aparelho do que é exatamente um produto revolucionário – como é seu concorrente iPhone X. Além (ou apesar) disso, o smartphone traz diversos recursos presentes no seu irmão maior Galaxy Note 8, lançado no ano passado, como a câmera dupla traseira e um reconhecimento de íris mais veloz.

O Galaxy S9+ (e seu irmão menor Galaxy S9, com tela de 5,8 polegadas) são boas evoluções do smartphone topo de linha da Samsung do ano passado. Para quem tem um Galaxy S7 ou um aparelho premium de dois anos atrás, o S9 é uma ótima indicação de compra. Se você já está no S8 ou tem algum aparelho topo de linha lançado no ano passado, como o iPhone 8, Moto Z2 ou Sony XZ Premium, a escolha do S9 serve se você precisa da câmera dupla ou dos vídeos em câmera lenta – se não, dá para continuar com seu aparelho por mais um tempo. Aqui no Brasil, o Galaxy S9 é vendido pelo preço sugerido de R$ 4,3 mil; já o S9+ tem valor sugerido de R$ 4,9 mil. Confira a seguir os principais destaques da análise.

Design. Se você colocar um Galaxy S8+ ao lado de um Galaxy S9+, a chance de não perceber diferenças é mínima. Mas elas estão lá: na frente, a borda superior da tela é milímetros menor que o modelo do ano passado, e a mudança na ordem dos sensores e câmera frontal também é perceptível (muito de perto).

Atrás, a principal mudança é a câmera dupla e a alteração na posição do leitor de impressões digitais, agora localizado abaixo das lentes em um local de mais acesso, não ao lado delas como no Note 8. E o smartphone tem som estéreo agora.

De qualquer modo, o design do Galaxy S9+, apesar de similar ao S8+, ainda é um dos desenhos industriais mais bonitos do mercado, com a curvatura nas bordas da tela e suas bordas em alumínio. Nas cores oferecidas pela Samsung, a grande novidade é a opção em violeta (chamada de Ultravioleta pela fabricante) para complementar as versões em preto ou cinza-titânio.

Desempenho e bateria. O Galaxy S9+ vendido no Brasil vem com processador Qualcomm Snapdragon 845 (substituindo pela primeira vez o Samsung Exynos 9810, que ficou restrito aos mercados da Europa, Ásia e Oriente Médio), 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno (expansível com cartões microSD). Sua tela com tecnologia Super AMOLED de 6,2 polegadas é bastante nítida. Em testes de desempenho (como o GeekBench 4) o Galaxy S9+ bateu 8.701 pontos, ultrapassando o iPhone X (8.607 pontos) e o Galaxy Note 8 (6.778 pontos).

A capacidade e o desempenho da bateria são os mesmos do Galaxy S8+ (3.500 mAH), durando em média de 10 a 12 horas longe da tomada. De qualquer modo, tem o recurso de recarga rápida da bateria e vem com uma tomada compatível – diferente do iPhone X, que requer um carregador adicional para permitir o uso da recarga rápida.

Reuters O S9 Plus, com tela de 6,2 polegadas, e seu irmão menor, o S9, com tela de 5,8 polegadas

Câmeras. As câmeras do Galaxy S9+ têm resolução de 12 megapixels com estabilização óptica de imagens. Seu recurso principal é a abertura de lente variável, trazendo aos smartphones (ainda que na categoria premium) um recurso comum às câmeras profissionais. Não é a primeira vez que a Samsung experimenta com essa tecnologia – um modelo exclusivo para o mercado chinês, o W2018 Flip, já fazia experimentos com abertura variável.

Na prática, isso significa que a lente da câmera consegue alternar de forma automática entre uma abertura f/1.5 (muito luminosa, ótima para cenas com pouca luz e cenas noturnas) e F/2.4 (mais fechada, para cenas com boa iluminação do ambiente). Ao usar o modo profissional da câmera, é possível alternar de forma manual entre as duas aberturas, mas vale ressaltar que a câmera de abertura variável é mais um feito de engenharia (notável) que algo realmente útil – já que a própria câmera compensa a exposição da imagem de forma automática usando outros recursos, como ISO e velocidade de disparo. De qualquer modo, a câmera do S9+ é excelente, tão boa quanto a do Galaxy Note 8 e um passo à frente do Galaxy S8+.

Agora a câmera também permite tirar fotos no “Modo Retrato”, com a pessoa em foco e o fundo desfocado – é algo que o iPhone X faz um pouco melhor. A filmadora do Galaxy S9+ merece menção também: essa linha de smartphones consegue fazer filmes em câmera lenta, a 960 quadros por segundo. Não é simples produzir esses filmes, que dependem de boa iluminação do ambiente e um pouco de treino por parte do consumidor.

Reuters Recurso do S9, o AR Emoji permite que usuário grave reações e expressões faciais com personagens da Disney, como o Mickey

Software. O Samsung Galaxy S9+ roda Android 8.0 “Oreo” com a interface “Samsung Experience”, um pouco mais refinada que as versões anteriores. Uma das grandes críticas ao S9+ é a existência do botão exclusivo para acionar a Bixby, assistente virtual da Samsung, porém suas funcionalidades evoluíram um pouco. O mais interessante é o recurso Bixby Vision, integrado à câmera, que permite mostrar pontos de interesse ao seu redor, traduz idiomas em tempo real (basta apontar a câmera para o texto e ver a tradução acontecer, se os idiomas estiverem disponíveis) e até consegue contar calorias em um prato à sua frente (mas nem sempre acerta).

Já o Emoji AR é outro item escondido na câmera que permite usar um avatar virtual para mensagens e vídeos – outra coisa que a Apple fez melhor no iPhone X. Os Emojis personalizados baseados no usuário são todos muito parecidos, mas o aparelho da Samsung tem a vantagem (no mínimo curiosa) de trazer personagens Disney como Mickey e Minnie.