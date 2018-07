Richard Drew/AP Photo Galaxy S8, lançado no ano passado pela Samsung

Após reclamações de usuários na Coreia do Sul sobre um tom avermelhado na tela do Galaxy S8, a Samsung anunciou nesta segunda-feira (24) que vai liberar uma atualização de software para corrigir o problema. O Galaxy S8, principal lançamento da fabricante de smartphones Samsung neste ano, está em fase de pré-venda no Brasil e só chega às lojas do País em 12 de maio.

Os relatos sobre o problema do display ganharam a internet quando os primeiros compradores do Galaxy S8 começaram a receber o produto depois da pré-venda, há cerca de 10 dias. Imagens que mostravam a tonalidade vermelha na tela de aparelhos passaram a circular nas mídias sociais e em fóruns de discussão, como o Reddit.

Inicialmente, a Samsung orientou os consumidores a configurar o balanço de cores de seus smartphones manualmente. Agora, a empresa decidiu mudar a estratégia e pretende disponibilizar a atualização ainda esta semana. Ainda não está claro se as primeiras unidades do smartphone, que começam a ser entregues a partir de 12 de maio, já virão com a falha de software corrigida.

Por meio de nota enviada ao Estado, a Samsung disse que "tem ouvido o retorno dos usuários e decidiu lançar uma atualização de software a partir desta semana, que irá fornecer aos clientes uma capacidade mais avançada de ajustar a configuração de cor do display, de acordo com as suas preferências".

Para um especialista consultado pelo Estado, o problema decorre de uma falha de software, não de um problema na tela do produto. "A Samsung está usando uma tela que se adapta em relação à luz ambiente. Provavelmente o algoritmo de balanço de cor estava com algum problema", afirma o professor Marcelo Zuffo, da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP). "Não é nada grave, como houve no passado com a bateria (do modelo Galaxy Note 7)."

Testes. A repercussão em torno do desajuste da tela do Galaxy S8 é uma "falsa polêmica", segundo Zuffo. "Essas empresas têm um time to market (tempo entre desenvolvimento, fabricação e lançamento de um produto) muito apertado. Você tem tanta gente usando smartphones em tantas situações de iluminação ambiente diferentes que é praticamente impossível testar todas as possibilidades", explica Zuffo.

O problema, segundo o professor, deve acontecer somente em algumas situações, como quando uma pessoa está em um ambiente com iluminação azulada. "O celular detecta a falta do vermelho e joga vermelho na tela", diz.