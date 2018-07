DIVULGAÇÃO

Foram anunciados hoje, 13, dois lançamentos de smartphones da Samsung. O primeiro é o Galaxy Note 5, celular que mistura conceitos e design de smartphone e tablet. O outro foi uma nova versão do recém-lançado Edge: o Galaxy S6 Edge+, que ganha uma tela maior. Além disso, foi anunciado o tão esperado sistema próprio de pagamento: o Samsung Pay e um sistema que integra smartphone e computadores.

Segundo informações divulgadas pela empresa, os aparelhos chegam às lojas dos EUA e Canadá em 21 de agosto. Datas de lançamentos em outros locais do mundo ainda não foram anunciadas.

O Galaxy S5 é a maior aposta da sul-coreana no que concerne os smartphones com funções de tablet. Visando auxiliar os usuários em atividades mais complexas, o novo “phablet” — como a Samsung apelidou essa categoria — vem com uma caneta stylus e ainda permitirá que o cliente acople um teclado físico.

Já o S6 Edge+ é uma versão melhorada do smartphone lançado neste ano. Em vez da tela de 5,1 polegadas, o celular terá uma de 5,7 polegadas. Além disso, o dispositivo está mais curvo — tendo a chamada tela infinita. Nela, é possível aplicar gadgets e aplicativos, otimizando o uso do aparelho.

Os valores ainda não foram divulgados. Segundo informações divulgadas, o S6 Edge+ deverá custar, no Brasil, R$4000.

Outras duas novidades, porém, também marcaram o anúncio da Samsung. A primeira é o SideSync, ferramenta que visa integrar smartphones e computadores, sejam Windows ou Macs. Com ela, o usuário consegue incluir imagens e arquivos no celular a partir do computador, facilitando e agilizando o uso.

O último lançamento — e um dos mais esperados — foi o Samsung Pay. Fazendo concorrência direta com o Apple Pay e o Google Wallet, o novo serviço da sul-coreana se mostrará como uma opção de carteira virtual e sistema de pagamento. Com ela, a pessoa pode efetuar pagamentos apenas aproximando o celular de algum terminal de vendas apto a receber o serviço.

O sistema começará a funcionar na Coreia do Sul em 20 de agosto. Nos EUA, 28 de setembro. Depois disso, o Pay será lançado no Reino Unido e na China. O restante do mundo deverá receber o serviço em um futuro próximo.