Seguindo a "onda" de monitores cada vez maiores, a Samsung apresentou na última sexta-feira, 9, o maior monitor em formato wide do mundo, com tela curva de 49 polegadas. Voltado para gamers, a tela permite que usuários vejam, num só local, tarefas e vídeos que teriam que ser distribuidos por vários monitores em um ângulo de visão de até 178 graus.

O monitor da fabricante coreana usa tecnologia QLED, um tipo de tela feito com pontos quânticos. Na prática, isso significa que cada ponto da tela pode controlar, de forma independente, o nível de iluminação. Isso ajuda o monitor a exibir cores mais próximas às originais. A fabricante promete que o monitor mostra imagens com brancos brilhantes e cores mais vivas.

Além disso, o dispositivo possui resolução de Full HD duplo, com 3.840 x 1.080 pixels, como se fossem duas telas em uma só.

O monitor ainda é o primeiro a vir com a tecnologia FreeSync 2, que deixa o dispositivo com níveis baixos de latência e o recurso “compensação de taxa baixa de frames”, que mantém a imagem de jogos suaves mesmo quando o nível de frames atinge níveis baixos.

O CHG90 já está disponível em pré-venda na Amazon por US$ 1,5 mil, com lançamento previsto para 30 de junho. Ainda não há previsão de lançamento no Brasil.