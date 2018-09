Samsung O novo Galaxy A7 estará disponível a partir de 11 de outubro em mercados selecionados da Europa e da Ásia

O primeiro celular da Samsung com câmera de três lentes chegou ao mercado. O novo Galaxy A7 foi anunciado nesta quinta-feira, 20, com um sensor de 24 MP (megapixels), responsável por dar nitidez às fotos, um de 5 megapixels que trabalha a profundidade e um de 8 megapixels com uma lente que captura um ângulo de 120 graus – a empresa diz que esse ângulo é equivalente à capacidade do olho humano.

Até agora, somente um celular da fabricante Huawei usava a tecnologia da câmera de três lentes. Rumores apontam que o Galaxy S10, possível sucessor do Galaxy S9 a ser lançado no ano que vem, deve seguir essa mesma tendência da câmera tripla.

O Galaxy A7 tem uma tela Full HD, Super AMOLED, de 6 polegadas. A bateria é de 3.300 mAh (miliAmpère), a memória RAM tem 6GB e o armazenamento tem capacidade de até 128GB. O celular roda o Android 8.0 Oreo.

O preço do Galaxy A7 ainda não foi divulgado. O celular estará disponível a partir de 11 de outubro em mercados selecionados da Europa e da Ásia. Só depois a Samsung vai lançar o aparelho para outros lugares. Ainda não há previsão de data de lançamento e preço no Brasil.