A Samsung anunciou nesta quarta-feira, 4, a chegada de um novo modelo de smartphone ao Brasil. Com preço de R$ 950, o On7 tem tela de 5,5 polegadas e câmera traseira de 13 megapixels. O lançamento está marcado para 9 de novembro, mas o produto já está em pré-venda. Ele será vendido apenas por meio de sites de comércio eletrônico.

Para atender à crescente demanda por conteúdos em vídeo, o On7 mantém a tendência de oferecer dispositivos com telas maiores. Ao contrário dos modelos mais avançados da marca, porém, a resolução é HD. O produto traz alguns dos recursos de software que já estão disponíveis nos smartphones da linha Galaxy, como recursos para tirar selfies, entre eles uma função que “embeleza” o rosto, controle de gestos para acionar o disparo da foto e selfie panorâmica.

O novo aparelho tem processador de 1.2 GHz com quatro núcleos e memória RAM de 1,5 GB, o que garante a fluidez entre os aplicativos. A memória interna é de 8 GB, mas o aparelho permite a expansão com um cartão microSD de até 128 GB. Ele usa o sistema operacional Android 5.1 (Lollipop), a mais recente liberada pelo Google. O produto suporta o uso de dois chips de operadoras diferentes, mas apenas um compatível com redes 4G.

De acordo com o gerente de marketing de produto da Samsung, Renato Citrini, o smartphone chega ao Brasil com preço mais barato do que teria se fosse vendido em lojas físicas. “O meio online tem uma configuração diferente de distribuição dos produtos e o marketing é todo elaborado pensando na internet”, diz o executivo. O produto será vendido no site da Samsung, mas também em sites de comércio eletrônico.