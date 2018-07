Reprodução

A Samsung anunciou na manhã desta quinta-feira, 28, o lançamento de sua linha de smartphones Galaxy A no Brasil. Com acabamento em vidro e metal, os smartphones A5 (com tela de 5,2 polegadas) e A7 (com tela de 5,5 polegadas) chegam às lojas nesta quinta-feira: o A5 será vendido por R$ 2,2 mil, enquanto o A7 custará R$ 2,5 mil. “É um aparelho premium, para o usuário que quer se expressar e ter seu estilo, mas que não precisa da última tecnologia”, diz Renato Citrini, gerente de produtos da Samsung.

Segundo Citrini, a linha A fica entre a linha Galaxy J, de aparelhos mais simples, e a linha Galaxy S, a mais avançada da marca. No entanto, é possível encontrar aparelhos com recursos mais avançados que o A5 e A7 no varejo por preço similar, como o Galaxy S6, que é encontrado no varejo com preço médio de R$ 2,6 mil. “É um investimento forte trazer vidro, metal, câmera superior e processamento para esse aparelho. Ele é o nível de entrada da nossa categoria premium“, diz Roberto Soboll, diretor de produto da Samsung.

Os dois smartphones da Samsung são equipados com processador de 1,6 GHz com oito núcleos, espaço de armazenamento de 16 GB (com entrada para cartão de memória de 128 GB) e conexão 4G com suporte a dois chips. Os produtos são compatíveis com tecnologia NFC, que permite fazer pagamentos móveis, e leitor de impressão digital. Tanto o A5 como o A7 têm câmera traseira de 13 megapixels e frontal de 5 megapixels, com abertura focal maior, que permite maior captação da luz.

“Sabemos que os usuários têm dificuldade de tirar fotos em ambientes com baixa luz”, diz Citrini. Outro diferencial do A5 e do A7 na área de fotografia é a inicialização rápida: com apenas dois cliques no botão central do smartphone, é possível acessar a câmera para conseguir captar imagens no “instante decisivo”.

O produtos tem quantidade de memória RAM diferentes: o A5 chega ao mercado com 2 GB, enquanto o A7 tem 3 GB. Outro aspecto que diferencia o A5 do A7 é a bateria: o modelo mais caro tem bateria de longa duração.

Os dois modelos possuem design sofisticado, com vidro Gorilla Glass 3 – na parte traseira assim como na tela – e alumínio. Eles também confirmam a tendência de celulares cada vez mais finos: ambos têm 7,25 milímetros de espessura.