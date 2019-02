AP Photo/Eric Risberg O Galaxy Fold começará a ser vendido dia 26 de Abril em alguns países

A Samsung anunciou nesta quarta-feira, 20, o primeiro modelo de sua nova linha de smartphones dobráveis, o Galaxy Fold. O aparelho começará a ser vendido em alguns países dia 26 de abril com o valor de US$1.980 -- não há ainda previsão se o aparelho será comercializado no Brasil, nem seu possível preço ou data de lançamento.

O aparelho terá dois tamanhos de tela. Quando estiver na posição "fechada", tal como um livro, a tela terá 4,6 polegadas. Ao ser aberta, esse espaço sobe para 7,3 polegadas, permitindo a visualização de vídeos com maior conforto. O sistema do smartphone se adapta automaticamente em casos de mudança no tipo de tela durante o uso de um aplicativo. Na apresentação em São Francisco, a Samsung exibiu uma consulta no Google Maps iniciada com o celular fechado e depois aberto -- neste caso, o mapa se expande, facilitando a consulta.

Além da tela, o aparelho conta com um sistema com duas baterias que trabalham juntas como se fossem uma, com capacidade de 4.380mAh. Já o leitor de digital fica na lateral do aparelho, cuja dobra é bem menos evidente do que a do FlexPai, o primeiro smartphone de tela dobrável do mundo.

Facilidades. O Galaxy Fold permite ainda o uso simultaneamente de até três aplicativos. A empresa deu como exemplo a possibilidade de ver, na mesma tela, um vídeo no YouTube, responder uma mensagem no WhatsApp e fazer uma pesquisa no Google.

Com as seis câmeras disponíveis, a Samsung diz que o usuário conseguirá tirar fotos independentemente da posição que esteja o aparelho. O modelo vem com três câmeras na parte de trás, sendo uma delas ultra-wide F2.2 com 16 megapixels (MP), outra wide -angle de 12 MP e F1,5 / F2,4 e um zoom óptico de 12 MP e F2,4. Na parte interna há uma câmera frontal dupla com 10 MP e F2,2 para selfie e outra com profundidade RGB de 8 MP e F1,9. Completa o combo uma câmera externa de 10 MP e F2.2.