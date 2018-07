Samsung O novo smartphone Galaxy A8, da Samsung

A Samsung anunciou nesta terça-feira, 19, o lançamento de dois novos aparelhos da linha Galaxy A. Previstos para chegar ao mercado norte-americano em janeiro, o Galaxy A8 e o Galaxy A8+ têm como principal destaque sua câmera frontal dupla, para melhorar as selfies dos usuários.

É uma novidade no mercado: até aqui, aparelhos da sul-coreana e de rivais como Apple e Lenovo costumavam trazer duas lentes apenas na parte traseira do aparelho. No caso, os dois modelos têm lentes de 16 MP (megapixels) e 8MP na frente – já na traseira, há apenas uma câmera, com 16 MP.

A principal diferença entre os dois aparelhos está no tamanho: o Galaxy A8 tem tela de OLED com 5,6 polegadas, enquanto o A8+ é um pouco mais largo, com 6 polegadas. Os dois têm tela quase sem bordas, emulando as caracterísitcas de aparelhos superiores da marca, como o Galaxy S8 e o Galaxy Note 8.

Ambos têm armazenamento de 32 GB ou 64 GB, e memória RAM de 4 GB – há ainda uma versão alternativa do A8+ com 6GB de RAM. Além disso, suportam o Gear VR, óculos de realidade virtual da Samsung – é a primeira vez que isso acontece na linha A.

De acordo com a Samsung, as duas câmeras frontais do aparelho poderão ajudar os usuários a fazer selfies melhores – será possível escolher entre closes fechados ou fotos com detalhes tanto no retrato quanto no fundo. Os aparelhos ainda não têm preço definido e chegam ao mercado em quatro cores: preto, cinza, dourado e azul. A se julgar pelas especificações, é bastante possível esperar uma quantia salgada.