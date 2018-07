Samsung Galaxy J8 da Samsung tem preço sugerido de R$ 1.899

A Samsung anunciou nesta segunda-feira, 30, a chegada do novo smartphone Galaxy J8 ao Brasil. O aparelho é o novo dispositivo da linha J da marca, que prima por dispositivos intermediários e é uma das mais vendidas do País – segundo dados da consultoria IDC, divulgados pela Samsung, a linha J respondeu por 42% das vendas de smartphones no território brasileiro no ano passado.

"Primo rico" da turma, o Galaxy J8 se destaca por sua câmera, que ganhou melhorias na comparação com a do J7 – destaque para o chamado foco dinâmico, que consegue destacar o plano principal da foto e desfocar o fundo, um recurso presente apenas em aparelhos mais caros da sul-coreana. A câmera traseira do aparelho tem 16 megapixels e 5 megapixels, e a câmera da frente, usada para tirar selfies, tem 16 megapixels e flash LED ajustável. A câmera traseira do Galaxy J7, vale lembrar, tem 13 megapixels e a frontal conta com apenas 5.

Além disso, o J8 incorpora em seu design a chamada "tela infinita", quase sem bordas, que amplia o espaço útil da tela sem aumentar o tamanho do smartphone. O que também mudou em relação ao seu "antecessor" foi o espaço. O Galaxy J8 oferece armazenamento interno de 64 GB, enquanto o J7 tem 16 GB. O armazenamento interno pode ser expandido até 400 GB se o usuário usar um cartão MicroSD.

Entre as características da ficha técnica estão o processador Qualcomm Snapdragon 450, memória RAM de 4GB e funcionamento com a versão mais recente do sistema Android, o Oreo. O Galaxy J8 já está disponível nas lojas brasileiras, nas cores preto, prata e roxo, com preço sugerido de R$ 1.899.