Henry Nicholls/Reuters Samsung promete câmera potente no próximo Galaxy S

A Samsung promete mudanças importantes feita para as câmeras do próximo telefone da linha Galaxy, com a intenção de responder diretamente o iPhone 11 e seu aparato fotográfico.

O novo Galaxy S 11 terá um sensor de 108 megapixels (MP) em sua câmera principal, totalizando três lentes na parte traseira do celular. Além disso, deverá estar presente o zoom óptico de 5x e um sensor time of flight, que auxilia fotos de retrato. A informação foi concedida à Bloomberg por fontes próximas à empresa que preferiram não ser identificadas.

Com as especificações para 2020, a Samsung busca colocação ainda maior no mercado. A empresa une as novidades à introdução de dispositivos dobráveis, recurso que não deverá ser visto na Apple até a sua atualização, em setembro do ano que vem.

Especificações como sensor de alta resolução e a câmera com zoom 5x também devem fazer parte do próximo Galaxy Fold, o celular dobrável da Samsung, com lançamento previsto para fevereiro do ano que vem. Depois de divulgadas as informações, as ações da empresa coreana subiram 1,8% nesta sexta-feira.