EFE/Alberto Est?vez Evento de lançamento ocorrerá em Nova York

Sem entrar em maiores detalhes, a fabricante sul-coreana Samsung colocou um fim nas especulações envolvendo o aparelho Galaxy S8. De acordo com a empresa, o novo celular da companhia será apresentado no próximo dia 29 de março, durante um evento em Nova York, nos Estados Unidos.

Normalmente, a fabricante sul-coreana apresenta celulares da linha Galaxy S durante a Mobile World Congress (MWC), que começou nesta segunda-feira, 27, em Barcelona, na Espanha. No entanto, a Samsung decidiu adiar a data de apresentação do aparelho após os problema envolvendo o Galaxy Note 7, que teve sua produção interrompida em todo o mundo.

De acordo com rumores recentes, o novo aparelho da Samsung dispensará o botão físico na tela, tendo um tamanho da borda reduzido. Além disso, o S8 deverá vir integrado com o Bixby, assistente pessoal que competirá com a Siri, da Apple, e com o Assistant, do Google. Ao contrário deste último, porém, não será preciso digitar para se comunicar com a inteligência artificial: o assistente reconheceria a voz do usuário.

A Samsung, no entanto, não confirmou os rumores sobre as características técnicas e nem comentou sobre a data de lançamento de seu novo aparelho.

Polêmica. Além de anunciar a data de apresentação do Galaxy S8, a Samsung também respondeu às críticas sobre os problemas que envolveram o Galaxy Note 7, que teve a fabricação interrompida após casos de explosão da bateria. Em vídeo apresentado durante a MWC, a sul-coreana afirmou que todos seus produtos são testados.

“Nos últimos meses, enfrentamos um dos momentos mais desafiadores da nossa história. Buscamos aprender todas as lições possíveis”, afirmou o diretor de marketing da companhia, David Lowes. O executivo ainda disse que novos protocolos de segurança foram testados e ainda impediu que uma pessoa subisse ao palco com um cartaz contra a fabricante.