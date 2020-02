Divulgação/Samsung Durante evento em São Francisco nesta terça-feira, 11, Samsung também anunciou o Galaxy Buds+

Além de revelar novos celulares, incluindo o dobrável Z Flip, a Samsung revelou a nova geração de seus fones de ouvido sem fio, os Galaxy Buds+. A principal novidade da nova versão é a bateria: são 11 horas de bateria nos fones e mais 11 horas no estojo. A companhia também acrescentou novos microfones, são três agora, para melhorar a qualidade das ligações.

Ao contrário de rivais, os Buds+ não têm cancelamento de ruído, o que deve contribuir para a autônomia da bateria. Os acessórios, porém, ganharam compatibilidade com iPhone e também um atalho para ativar o Spotify. A construção dos falantes fica por conta da AKG. São dois falantes: um para frequências altas e outro para frequências baixas.

Três cores foram disponibilizadas: branco, preto e azul claro. Os preços e data de lançamento no Brasil não foram revelados. Nos EUA, custará US$ 150, US$ 10 a menos que a versão mais simples dos AirPods, da Apple, e estará à venda a partir de 14 de fevereiro. Por aqui, a primeira geração dos fones chegou por R$ 1.000.