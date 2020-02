Samsung Conceito de celular dobrável da Samsung

A noite do Oscar deste domingo, 9, também teve uma revelação importante no mundo de tecnologia: durante um comercial no evento, a Samsung mostrou mais detalhes do Galaxy Z Flip, o segundo celular dobrável da marca, que deve ser anunciado no dia 11 de fevereiro. As imagens mostram o smartphone dobrando na vertical, ideia semelhante à do smartphone flexível da Motorola, o Razr.

Pelo comercial, também é possível ver um segundo visor no celular, que permite atender ligações com o aparelho fechado. O vídeo mostra que dá para manter uma videochamada com a tela do celular posicionada em 90 graus.

No comercial, o Galaxy Z Flip aparece nas cores roxo e preto. Rumores apontam que o aparelho deve custar cerca de US$ 1,4 mil.

Não há mais detalhes sobre o novo celular dobrável da Samsung. Com o Galaxy Z Flip, a Samsung apresenta uma proposta nova para seus celulares dobráveis. No ano passado, a empresa anunciou seu primeiro aparelho flexível, o Galaxy Fold, que dobra na horizontal: quando aberto, ele tem o tamanho semelhante a um tablet. O Galaxy Z Flip é uma aposta diferente, que segue a ideia levantada pela Motorola no ano passado, com o Razr: de um celular compacto, que lembra os antigos celulares flip.

Em evento no dia 11 de fevereiro, a empresa também deve anunciar a nova linha de celulares Galaxy S20.