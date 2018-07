Reuters Galaxy S8 superou vendas de seu antecessor em quase todos os mercados do mundo, disse a Samsung

A Samsung divulgou nesta quinta-feira, 27, que teve lucro recorde entre os meses de abril e junho de 2017, colocando US$ 9,9 bilhões nos cofres da empresa sul-coreana, em crescimento de 89% na comparação com o mesmo período do ano passado.

É o trimestre mais lucrativo da história da empresa, superando a marca anterior de 2013, quando o negócio de smartphones da Samsung estava em alta. Desta vez, o sucesso se deve à divisão de semicondutores (chips) da empresa, responsável por 70% dos lucros da sul-coreana.

Além disso, a marca histórica também contou com ajuda das boas vendas do Galaxy S8, smartphone premium da empresa, que superou as vendas de seu antecessor, o Galaxy S7, em quase todas as regiões do mundo.

É um ótimo dado para a empresa – especialmente depois do fracasso do Galaxy Note 7, aparelho premium que teve de ser retirado do mercado após sua bateria causar incêndios e explosões. Os problemas com o aparelho custaram à Samsung cerca de US$ 5 bilhões.

Foto: Brendan McDermid/Reuters Os novos modelos Galaxy S8 e Galaxy S8+ possuem telas maiores que versões anteriores, com medidas de 5,8 e 6,2 polegadas respectivamente. A Samsung chamou as novas telas curvas de “infinitas”, já que elas quase não possuem espaços inutilizáveis. Outra mudança foi a retirada do botão físico Home, tradicional em aparelhos da Samsung. Agora, ele está integrado na tela, mas responde ao comando do usuário como se fosse um botão de verdade. Foto: Samsung A câmera dos smartphones não receberam grandes melhorias. Nos dois modelos, a frontal agora fotografa com 8 megapixels e possui foco automático inteligente. Já a câmera traseira manteve os 12 megapixels do Galaxy S7, mas agora tem a tecnologia dual pixel, que dobra a quantidade de pixel das fotos, aumentando a quantidade de detalhes. Segundo a fabricante, a câmera traseira também fotografa com maior qualidade em situações de baixa luminosidade. Foto: Brendan McDermid/Reuters A Samsung anunciou que disponibilizará o Galaxy S8 e S8+ em cinco cores diferentes: preto, prata, dourado, azul e cinza. A disponibilidade de cores pode variar a cada País. Foto: Drew Angerer/AFP Inicialmente, nos Estados Unidos, o Galaxy S8 será vendido por US$ 720, enquanto o S8+ sairá por US$ 840. A fabricante não anunciou quando os novos produtos vão chegar ao Brasil, nem o preço sugerido em reais. Foto: Samsung Com o Galaxy S8, a Samsung apresentou sua nova assistente pessoal, a Bixby Foto: Samsung Além da biometria, com o uso de impressão digital, o Galaxy S8 é equipado com scanner de íris. O sensor está posicionado na frente do aparelho, do lado oposto ao da câmera frontal. Essa tecnologia de reconhecimento de íris foi utilizada pela primeira vez no Galaxy Note, mas como o aparelho foi descontinuado, o Galaxy S8 é o único smartphone à venda no mercado a contar com o recurso. Foto: Drew Angerer/AFP O Galaxy S8 poderá ser protegido, além do scanner da íris, pelo sensor de reconhecimento facial e pelo de impressão digital — que agora saiu da frente do aparelho e está na parte de trás, próximo à câmera. O S8 também está equipado e protegido pela plataforma de segurança Samsung Knox, desenvolvida em 2014 pela empresa. Ela permite que os usuários definam perfis diferentes para uso pessoal e corporativo do celular Foto: Samsung O Galaxy S8 foi anunciado com bateria de longa duração de 3000 mAh, enquanto o S8+ virá com 3500 mAh. Durante o evento, a Samsung reforçou que faz testes de qualidade para garantir a eficiência e segurança de seus aparelhos, numa tentativa de acalmar os consumidores após os problemas apresentados pelo Galaxy Note 7.

Perspectiva. A maior fabricante de chips de memória, smartphones e televisores do mundo deve superar seu recorde de lucro anual, após um desempenho melhor que o esperado em seu negócio de dispositivos móveis ter elevado o resultado de abril a junho ligeiramente acima da meta no início de julho, de acordo com analistas.

"Olhando para o terceiro trimestre, a empresa espera que as condições favoráveis no ramo de semicondutores continuem", disse a Samsung em comunicado nesta quinta-feira. "Embora os ganhos gerais possam cair ligeiramente na comparação trimestral, com o lucro perdendo força nos negócios de telas e dispositivos móveis", acrescentou a companhia.