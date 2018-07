Leia mais

Na corrida para desbancar produtos concorrentes, especialmente o novo iPhone da Apple, a Samsung Electronics acelerou seus ciclos de lançamento de novos smartphones. Desde o ano passado a empresa sul-coreana, maior fabricante de smartphones do mundo, adiantou o lançamento dos novos modelos Galaxy S e Galaxy Note em quase um mês. Mas a pressa está causando preocupações no mercado de que a empresa não esteja realizando testes de qualidade como deveria.

No trimestre que terminou em junho, a estratégia ajudou a Samsung a registrar seu maior lucro em mais de dois anos. O fato, porém, é que a companhia também vem sobrecarregando cadeia de suprimentos e prejudicando sua reputação. Na semana passada, a Samsung anunciou um recall dos smartphones Galaxy Note 7 em 10 mercados, incluindo a Coreia do Sul e os Estados Unidos, ao descobrir que suas baterias podem pegar fogo, e suspendeu as vendas do aparelho por tempo indefinido.

O recall deve prejudicar uma retomada das operações com celulares da companhia no momento em que a Apple lança seu novo iPhone. “A Samsung pode ter se empenhado demais para se antecipar à Apple uma vez que todos sabiam que o novo iPhone seria lançado em setembro”, disse Chang Seajin, professor de negócios no Instituto de Ciências e Tecnologia da Coreia e autor do livro “Sony vs. Samsung”, uma história dos gigantes do setor eletrônico. “Parece que a Samsung se apressou um pouco e é possível que isso a levou a pressionar também seus fornecedores.”

Em comunicado, a Samsung afirmou que faz “uma ampla preparação” dos seus produtos e os lança no mercado somente após a completar adequadamente o processo de desenvolvimento. A empresa informou, logo após o anúncio do recall, que identificou um problema no processo de manufatura de uma fornecedora de baterias que não identificou. “Estamos trabalhando para colocar em ordem nosso processo de controle de qualidade”, declarou o encarregado das operações com celulares Koh Dong-jin.

A escala deste recall sem precedentes, que segundo alguns analistas custará à companhia quase US$ 5 bilhões em receitas este ano, ocorre após um outro problema ocorrido em sua cadeia de suprimentos que resultou em vendas decepcionantes da série Galaxy S6, no ano passado. Problemas na produção das telas curvas e caixas de metal usadas no Galaxy S6 resultaram em falta de aparelhos, o que deixou a empresa impossibilitada de aproveitar as ótimas críticas que o telefone recebeu após o lançamento.

O analista da consultoria Counterpoint, Jeff Fieldhack, disse que a Samsung se antecipou ao lançamento do smartphone G5 da sua concorrente local, a LG, colocando no mercado o seu Galaxy S7 um mês antes com uma campanha de marketing agressiva. “Acho que tentaram criar um efeito similar, se adiantando à Apple em um mês também”, disse ele. “Com frequência, o tempo de laboratório e períodos de teste são reduzidos de modo a acelerar a aprovação e o momento de lançar produtos chave. É possível que os testes não tenham sido realizados meticulosamente.”

A Samsung SDI, uma das duas fabricantes de baterias do Note 7 – a outra não foi identificada – informou não ter sido avisada pela Samsung com relação às baterias e não quis comentar o assunto. Embora circulem notícias de vez em quando sobre telefones que pegam fogo ou queimam o usuário, o recall por causa desses problemas é raro.

Um executivo da Samsung disse à Reuters antes do recall que “os engenheiros de produção e gerentes têm uma tremenda experiência e se você pede a eles para encontrarem uma solução para uma mudança de design eles imediatamente assumem a tarefa. Mas mesmo esta parte vem sofrendo cada vez mais pressão à medida que procuramos lançar novos materiais e o cronograma fica muito apertado.”

A Korea Investment, corretora local, reduziu suas previsões de lucro da Samsung no terceiro trimestre em 1.1 trilhões de won, para 7,1 trilhões de won por causa do recall. Se a pressa contribuiu para o problema, agora ela poderia ajudar a Samsung a limitar o impacto desse recall.

/TRADUÇÃO DE TEREZINHA MARTINO