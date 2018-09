Richard Drew/AP Photo Galaxy S8, lançado no ano passado pela Samsung

Leia mais Veja as TVs mais incríveis lançadas da CES 2018

A fabricante sul-coreana Samsung confirmou que vai lançar o Galaxy S9, nova versão de seu principal smartphone, em fevereiro, durante o Mobile World Congress, maior evento da indústria de celulares no mundo. O evento acontecerá entre 26 de fevereiro e 1º de março, em Barcelona, na Espanha. A informação foi revelada por DJ Koh, chefe da divisão de celulares da companhia, ao site ZDNet durante a Consumer Electronics Show, feira de eletrônicos que será realizada até a próxima sexta-feira, 12, em Las Vegas, nos Estados Unidos.

O Galaxy S9, que deve também ganhar uma versão maior, chamada de Galaxy S9 Plus, será lançado mais cedo esse ano. A companhia costuma apresentar novas versões do aparelho em março, em grandes eventos na cidade de Nova York. O Galaxy S8, apresentado no ano passado, fez sucesso entre os críticos e ajudou a Samsung a sair da crise iniciada após os relatos de explosão de outro aparelho, o Galaxy Note 7, e posterior recall.

Ainda não há detalhes sobre como será o Galaxy S9. Segundo o site The Verge, o aparelho deve ter design praticamente idêntico ao Galaxy S8, mas seu sensor de digitais deve passar para a parte traseira, abaixo da câmera.

O Galaxy S9 não deve ser a única surpresa da Samsung, que reafirmou ao ZDNet que vai lançar esse ano seu primeiro smartphone flexível no mercado. Ainda não está claro exatamente que tipo de flexibilidade esse novo smartphone terá, já que existem diversos padrões em estudo no mercado.