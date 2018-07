Peça publicitária de lançamento no Brasil divulgada pela Samsung. FOTO: Divulgação Peça publicitária de lançamento no Brasil divulgada pela Samsung. FOTO: Divulgação

SÃO PAULO – A Samsung marcou para o dia 14 de abril o anúncio oficial dos seus novos smartphones, Galaxy S6 e Galaxy S6 Edge, no Brasil. O lançamento ocorre quatro dias depois da estreia mundial dos novos telefones.

Ainda não se sabe quando as vendas começam, mas a expectativa é que os produtos estejam nas lojas em breve porque a Samsung já obteve o registro para venda dos produtos com a Anatel.

Os novos Galaxy estreiam no mercado em meio a grandes expectativas após a Samsung abandonar o plástico para fabricar telefones em metal e vidro. Os novos Galaxy foram eleitos os melhores novos smartphones da Mobile World Congress, evento de tecnologia realizado em Barcelona no início do ano.

A companhia coreana passa por um momento difícil após perder a relevância no mercado de smartphones. Sua fatia de mercado caiu de 31% para 25% entre 2013 e 2014, segundo a Gartner. Na China, a Samsung passou a ser a quinta fabricante de smartphones, atrás da Xiaomi, Apple, Huawei e Lenovo, segundo a empresa de pesquisa IDC.

Antes popular por produzir alternativas baratas aos iPhones da Apple, a empresa hoje perdeu esse espaço para novos concorrentes asiáticos que produzem aparelhos melhores e com preços ainda mais baixos. Agora a Samsung se vê diante da necessidade de correr atrás de melhorias, o que fez com que cedesse à pressão para, por exemplo, abandonar o plástico em prol do metal e vidro em seus smartphones.

Dois modelos

Os novos aparelhos serão vendidos em duas versões: o Samsung Galaxy S6 e Galaxy S6 Edge, este último com tela de bordas curvas. Pela tela lateral, o usuário terá acesso a funções adicionais, como acionar os seus contatos favoritos com um só toque, ler notificações e consultar um relógio.

Os modelos chegaram para brigar com as versões mais recentes do iPhone, com tela grande. Os novos Galaxy têm tela de 5.1 polegadas e se enquadram na categoria dos phablets (híbrido de smartphones e tablet).

Detalhe da tela curva do Samsung Galaxy S6 Edge. FOTO: Reuters Detalhe da tela curva do Samsung Galaxy S6 Edge. FOTO: Reuters

Há outras duas características que aproximam os modelos da Samsung das versões mais recentes dos smartphones da Apple: a coreana laçou sua versão de um sistema de pagamentos móveis, chamado Samsung Pay, à semelhança do bem-sucedido sistema Apple Pay. Outra similaridade é que os novos modelos já enfrentam acusações de que entortam quando colocados nos bolsos das calças. O fenômeno apelidado de bendgate foi registrado também com os iPhones 6 Plus e gerou polêmicas na época de lançamento do modelo.

Ainda não se sabe os preços dos novos modelos da Samsung no Brasil, mas já foi confirmado que os aparelhos serão fabricados no País, o que deve ajudar a reduzir os preços. Nos EUA, o Galaxy S6 é vendido por US$ 199 (com um contrato de dois anos) e US$ 650 (sem contrato).

Sustentável

A companhia também conseguiu um certificado de sustentabilidade no País que comprova que o produto é eco-friendly. Trata-se do certificado Colibri, liberado pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Entre as razões para a obtenção do título estão o fato das caixas do aparelho serem feitas de material reciclado, o fato de 20% do plástico do carregador de bateria ser reciclado e os manuais serem impressos com tinta de soja, em vez de solventes de petróleo.