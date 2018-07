AP Bixby deverá estar presente no sucessor do Galaxy S7, que será anunciado nesta semana

Os assistentes pessoais são hoje um dos principais campos de batalha do mundo dos smartphones – e a Samsung não quer ficar para trás. Nesta semana, a empresa confirmou os rumores e revelou ao mundo o Bixby, que deve concorrer com nomes como Siri (Apple), Cortana (Microsoft) e Assistant (Google). O sistema também já tem data certa para estrear: 29 de março, no lançamento do Galaxy S8, novo smartphone premium da gigante coreana, que será apresentado em Nova York.

A Samsung não é exatamente uma novata na área de assistentes pessoais: hoje, a empresa tem em seus celulares o S Voice, um recurso de reconhecimento de voz bastante simples. A partir de agora, com o Bixby, a empresa espera entregar a seus consumidores uma experiência mais sofisticada – capaz de competir de igual para igual com a Siri. A ironia do destino? O Bixby é feito pela Viv, uma startup de inteligência artificial fundada pelos mesmos dois criadores da assistente pessoal Siri, do iPhone.

Por enquanto, ainda se sabe pouca coisa sobre o Bixby – mas a Samsung fez três promessas de funcionalidades do assistente que podem superar a Siri. Segundo a empresa, o Bixby vai deixar operar apps compatíveis completamente por voz, sem precisar tocar na tela. A Siri tem algo parecido, mas é um recurso limitado: é possível pedir um carro no Uber, mas para completar todo o processo é preciso tocar a tela.

Além disso, o assistente não vai se confundir caso você queira misturar toques na tela com comandos de voz. “O usuário vai poder usar o que achar mais confortável e intuitivo”, disse a empresa. Ou seja, será possível pedir ao assistente para abrir um app de restaurantes, usar as mãos para escolher entre as muitas opções, e usar a voz para requisitar uma reserva.

Conversa. O Bixby também quer bater um papo com você. Se ele não conseguir entender o jeito que você fez um pedido, o assistente vai tentar fazer o que puder e até te perguntar algumas coisas depois. Dessa forma, usuários não terão de falar frases perfeitamente exatas para serem bem entendidos. Hoje, a Siri pode causar raiva e até motivar até a quebra da tela do iPhone se você estiver pedindo a ela algo complexo – e recebe em troca uma frase como “Desculpe, não entendi”.

Claro, ainda é muito cedo para dizer se todas as promessas da gigante sul-coreana Samsung vão funcionar – mas se a empresa conseguir entregar o que está dizendo que fará, o Bixby pode dar fôlego para a empresa em smartphones, especialmente depois do fracasso da sul-coreana após explosões do Galaxy Note 7. /TRADUÇÃO DE BRUNO CAPELAS