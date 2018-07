EVELSON DE FREITAS/ESTADÃO

Quem adquiriu uma versão do leitor digital de livros Kindle anterior a 2013 precisa se certificar de que o aparelho está utilizando a atualização mais recente liberada pela Amazon. Caso não esteja, o usuário deve atualizar o dispositivo até esta terça-feira, 22, para não perder suas funções online. Segundo a Amazon, sem a atualização, não será mais possível fazer download de livros no dispositivo, nem acessar a loja virtual do Kindle, nem o acervo de livros eletrônicos na nuvem.

Pela configuração padrão do leitor digital, se ele estiver conectado ao Wi-Fi, o download da atualização é automático. Após o prazo estipulado, usuários que não atualizaram seus aparelhos vão receber uma mensagem de erro informando que não será mais possível conectá-lo à internet. Para reabilitar a funcionalidade, o usuário terá de baixar o arquivo do sistema e atualizar o dispositivo conectando-o ao computador via entrada USB.

Os modelos que precisam receber a atualização até esta terça são: Kindle 1ª geração (2007), Kindle 2ª geração (2009), Kindle DX 2ª geração (2009), Kindle Keyboard 3ª geração (2010), Kindle 4ª geração (2011), Kindle 5ª geração (2012), Kindle Touch 4ª geração (2011) e Kindle Paperwhite 5ª geração (2012).