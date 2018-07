Reuters

A Mozilla anunciou, nesta quinta-feira, 4, o fim de seu sistema operacional para smartphones Firefox OS. O sistema foi lançado há três anos para competir com as plataformas dominantes da Apple e do Google.

O sistema operacional de código aberto (open-source) não conseguiu conquistar as grandes marcas de dispositivos móveis, segundo comunicado do desenvolvedor do Mozilla, George Roter.

“Através do trabalho de centenas de colaboradores, fizemos uma arrancada impressionante e criamos uma plataforma impressionante no Firefox OS”, relatou em um blog.

“No entanto, como anunciamos em dezembro, o fato de haver múltiplos sistemas operacionais e ecossistemas de aplicativos já estabelecidos significou que tínhamos que nos colocar em dia constantemente, e as condições não estavam dadas para ganhar no terreno dos ‘smartphones’ comerciais”, disse o executivo.

De acordo com Roter, o Firefox OS não terá mais uma equipe de trabalho a partir de maio.

